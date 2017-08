Crotone, esce in barca e pesca uno squalo volpe di 200 kg

CROTONE, 20 AGOSTO - Uno squalo volpe di 200 kg, lungo oltre 3,5 metri è stato pescato a Strongoli marina, nel crotonese. Protagonista di questa “impresa” Giuseppe Fiorito, giovane appassionato di pesca sportiva, che tirando su la canna da pesca ha visto che ad abboccare era stato un esemplare di squalo volpe.

L’esemplare si trovava ad una profondità di circa 60 metri. Il giovane - come era solito fare - era uscito in mare con alcuni amici per una battuta di pesca in cerca di ricciole. Lo squalo volpe, con i suoi 6 metri massimi di lunghezza, rappresenta la specie più grande fra le tre ascritte al genere Alopias ed è molto diffuso nei mari tropicali. Due anni fa, nel 2015 uno squalo volpe, sempre di 200 chili, lungo 4 metri è stato catturato da alcuni pescatori a Camogli, in provincia di Genova.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine gazzettadelsud.it)