Sellia Marina, incidente stradale: un ferito

SELLIA MARINA, 04 MAGGIO – Un incidente stradale ha coinvolto due vetture lungo la strada statale 106 in direzione di Crotone.

Secondo quanto si apprende, sul luogo, a Sellia Marina, Catanzaro, lungo la strada statale 106 direzione Crotone al km 192, sono prontamente intervenuti i soccorsi i quali hanno estratto un ferito da una delle due vetture. Il ferito è attualmente in fase di stabilizzazione prima di essere trasportato in ospedale.

Al momento, non si conoscono ancora le cause dell’impatto. Le autorità preposte stanno effettuando le operazioni di rito per accertare le eventuali responsabilità.

immagine da: informagiovaniagropoli.it

Caterina Apicella