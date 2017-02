Crotone, indennità a falsi lavoratori: 43 denunce

CROTONE, 7 FEBBRAIO – Si tratta di quarantatre persone, di cui l'amministratore dell'azienda e 42 falsi lavoratori, denunciati dalla Guardia di Finanza di Crotone per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di indebite erogazioni previdenziali ed assistenziali e falsità ideologica.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i falsi lavoratori avevano messo in piedi un’impresa di pulizie ‘’fantasma’’ operante nella provincia, creata ad hoc per raggirare lo Stato e percepire indennità di malattia, maternità, disoccupazione nonché la fittizia costituzione di contributi pensionistici per un totale di 150 mila euro.

L'attività dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria ha permesso di scoprire l'insussistenza dell'azienda, resa evidente dalla totale assenza della documentazione che comprovasse l'effettivo svolgimento di un'attività economica.

Maria Azzarello