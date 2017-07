Crotone, manifestazione in difesa dell\'Aeroporto S. Anna

Riceviamo e pubblichiamo

CROTONE, 12 LUGLIO - Nessuna notizia ufficiale circa la riapertura dell'Aeroporto S. Anna; anzi, alcune opere necessarie per la ripresa dell'operatività sono state addirittura sospese.

In tutto questo silenzio, nella totale assenza di chi è stato chiamato a gestire un BENE PUBBLICO essenziale per il territorio CROTONESE, vogliamo nuovamente ritrovarci per lanciare l'ennesimo appello affinché L'AEROPORTO VENGA GESTITO PER IL BENE di TUTTI.

È importante continuare da cittadini a far sentire la nostra voce, è importante cercare di reagire e ritrovarci per lottare contro la situazione di isolamento in cui CROTONE e il territorio circostante si trovano.

La manifestazione del 14 luglio in aeroporto ore 10:00, ad oltre 2 mesi dalla precedente svolta in città, vuole ribadire che non ci servono parole, ci serve l'assunzione di responsabilità da parte di una classe politica che non sta dimostrando alcuna volontà di riaprire l'AEROPORTO e di RICOLLEGARCI al mondo.

Comitato Cittadino Aeroporto Crotone