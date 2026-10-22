Crotone, rimpatriato cittadino irregolare: i controlli della Polizia di Stato

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La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito nei giorni scorsi il rimpatrio di un cittadino extracomunitario irregolare, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Renato Panvino. L'operazione rientra in un più ampio piano di contrasto all'immigrazione irregolare e di verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale.

Il rimpatrio del 25enne bengalese

Nella mattinata di ieri, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha accompagnato presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino un 25enne di origini bengalesi, munito di passaporto, risultato irregolare sul territorio italiano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo era entrato irregolarmente in Italia nel 2024 e aveva manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, ma dagli accertamenti è emerso che l'iter non era proseguito e che non sussisteva alcun titolo che gli consentisse di rimanere nel Paese.

Pertanto, in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Crotone, il giovane è stato imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per la durata di tre anni.

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Controlli mirati in provincia

Nelle giornate precedenti, l'Ufficio Immigrazione della Questura ha effettuato specifici controlli sul territorio provinciale, finalizzati all'identificazione degli stranieri soggiornanti e alla verifica della regolarità delle rispettive posizioni. Le attività, condotte con accuratezza e in collaborazione con altre articolazioni istituzionali, mirano a garantire la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.

La Questura di Crotone sottolinea che l'attività di controllo della posizione dei cittadini extracomunitari proseguirà incessantemente, con azioni mirate e accertamenti approfonditi, per assicurare il rispetto delle norme sull'immigrazione e salvaguardare la sicurezza pubblica.