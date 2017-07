Crusaders Cagliari: fine settimana al Poetto con il Beach Football

CAGLIARI, 26 LUGLIO 2017 - Un ponte immaginario che collega la primavera all’autunno. Per non lasciare isolati gli appassionati in crisi d’astinenza e quelli che cercano i primi rudimenti della disciplina a base di palla ovale.

I Crusaders sono molto sensibili a queste sollecitazioni e come ogni estate fanno i salti mortali affinché il Flag Football nella sua variante “litoranea” diventi realtà anche nel 2017.Come accade ormai da diverse stagioni, l’evento sportivo è accolto nella spiaggia del Poetto: nei pomeriggi e sere di sabato 29 e domenica 30 luglio 2017.

“La formula sarà quella delle passate edizioni – precisa il responsabile del torneo Matia Pisu - con la presenza di squadre maschili e femminili con la novità degli Junior, ragazzi di età compresa tra i 9 e i 13 anni”.

Le gare si disputano nell’arenile gestito dal Beer Beach, Lungomare Poetto di Quartu S Elena. “Abbiamo coinvolto anche ragazzi che provengono da altre discipline sportive – prosegue il noto atleta crociato – e le squadre saranno un mix composto da giocatori in attività, amatori e vecchi interpreti della disciplina in terra sarda. Lo scopo è di divertirci in un periodo di offseason e fare pubblicità alla squadra. E magari trovare qualche nuovo appassionato che vorrà cimentarsi con casco e shoulder alla ripresa degli allenamenti”.

Diversamente dal Football Americano vero e proprio, il Flag non prevede contatto fisico e ciascun giocatore scorrazza sul campo con una bandierina attaccata alla cintura. Il placcaggio viene così simulato con la sottrazione della bandierina all’avversario.

Matia Pisu è riuscito a maturare l’iniziativa grazie a diversi dirigenti e al contributo di alcuni sponsor: “Ne approfitto per ringraziare il Supermercato Zedda, Vitaldent e Gimel Home Design e ovviamente il Beer Beach per l’ospitalità accordataci”.

Nell’edizione dello scorso anno si imposero Justice League e Wonder Boobs.

LE SQUADRE CHE PARTECIPERANNO AL BEACH FOOTBALL 2017

Maschile: Sith, Inhumans, No Rep, Odst, Tullio’s, Terzo Tempo.

Femminile: Woondeboobs, Spicegirls.

Junior: Avengers, Justice League Junior.

ANCORA NESSUNA NEWS SULLA PROSSIMA STAGIONE: IL PRESIDENTE GARZIA PARLA DI FOOTBALL DA SPIAGGIA ED EMERGENZA SANGUE

La dirigenza della franchigia cagliaritana lavora con attenzione sugli obiettivi da perseguire nell’annata 2017-18. Il presidente Emanuele Garzia non è ancora in grado di fornire particolari anticipazioni, ma non vede l’ora di godersi il fine settimana al Poetto con gli amici di sempre. “Ringrazio tantissimo gli organizzatori che si sono prodigati per la buona riuscita del nostro tradizionale appuntamento estivo – rimarca Garzia – e spero di incontrare qualche nuovo giocatore disposto ad intraprendere la prossima stagione assieme a noi”.

Qualche settimana fa i Crusaders hanno aderito alla campagna “Siamo sempre in vena” promossa dalla FIDAF (Federazione Italiana di Football Americano) e l’Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di sangue Onlus, per sensibilizzare anche i propri atleti alle donazioni in un periodo in cui si ha più necessità di reperire un maggior numero di sacche. Dal 10 al 15 luglio anche i giocatori crociati si sono recati nei centri di donazione ubicati a Cagliari e hinterland. “Ovviamente noi sardi conosciamo molto bene quali siano le esigenze di chi ha bisogno di sangue – chiude Garzia - quindi per noi Crusaders questa campagna di sensibilizzazione è sempre aperta”.



E' possibile seguire i Crusaders su Twitter, Facebook e nella rinnovata pagina web www.crusaders-cagliari.it