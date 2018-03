Crusaders Cagliari: rinviata la gara di Varese con gli Skorpions

CAGLIARI, 3 MARZO 2018 - AVREBBERO PATTINATO CON L’OVALE IN MANO: GARA D’ESORDIO RINVIATA PER I CRUSADERS CAGLIARI

Tutto il team si è attrezzato a dovere ed ha cominciato a spalare la neve per rendere lo Skorpions Field praticabile. Gli indomiti ed improvvisati operai mai si sarebbero immaginati che ancora più sotto giaceva indistruttibile un inquietante lastrone di ghiaccio. All’addolorato ed impotente presidente varesino Aristide Mangano non è rimasto altro che impugnare lo smartphone e comunicare al suo pari ruolo cagliaritano che quel viaggio non s’aveva da fare. In realtà il presidente crociato Emanuele Garzia, sin da metà settimana, apprendendo dai telegiornali delle precarie condizioni atmosferiche aleggianti nel nord d’Italia, aveva chiesto se era il caso di rinviare il match: “Ma tra gli scorpioni regnava un inspiegabile ottimismo – ha detto Garzia – che li ha indotti solo all’ultimo momento ad impedire la trasferta”. In queste ore i Commissioner della divisione Giovanni Pecoraro e Fabio Tortosa stanno mediando con le due franchigie su quale data far svolgere il recupero. “Le più probabili sono sabato 21 aprile o domenica 20 maggio – argomenta il presidente crociato – dobbiamo trovare l’accordo”.

Ma in casa rosso argento come hanno preso la notizia last minute del mancato esordio? “Erano pronti psicologicamente ad una possibilità di questo tipo – continua Garzia – e anche quando li ho incontrati ieri notte, durante la seduta di rifinitura, mi sono apparsi motivati e carichi. Penso che la pausa forzata permetterà loro di affinare di più le tecniche assimilate. L’head coach Jarvis McGarrah con molto pragmatismo ha accettato di buon grado la decisione. Per quanto mi riguarda penso che abbiamo fatto bene ad insistere per evitare un’inutile trasferta”.

CAMPIONATO ITALIANO II DIVISIONE

GIRONE C

WEEK 2

VEDANO OLONA(VA) –Skorpions Field – Via Volta 54

04/03/2018 – Ore 13:00

SKORPIONS VARESE

RINVIATA

CRUSADERS CAGLIARI

CALENDARIO CAMPIONATO II DIVISIONE FIDAF 2018

GIRONE C

24/02/2018 Gorillas Varese – Skorpions Varese 12 - 21

04/03/2018 Skorpions Varese – Crusaders Cagliari rinviata

04/03/2018 Blue Storms Busto Arsizio - Gorillas Varese rinviata

17/03/2018 Skorpions Varese - Blue Storms Busto Arsizio h. 18:30

17/03/2018 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese h. 19:00

25/03/2018 Blue Storms Busto Arsizio - Crusaders Cagliari h. 13:00

07/04/2018 Skorpions Varese – Knights Sant’Agata h. 18:30

07/04/2018 Gorillas Varese – Chiefs Ravenna h. 20:30

08/04/2018 Crusaders Cagliari - Vipers Modena h. 13:00

08/04/2018 Blue Storms Busto Arsizio – Sharks Palermo h. 14:00

14/04/2018 Sentinels Isonzo - Blue Storms Busto Arsizio h. 20:00

14/04/2018 Knights Sant’Agata - Gorillas Vares h. 20:30

15/04/2018 Mastini Verona – Crusaders Cagliari h. 14:00

15/04/2018 Red Jackets Sarzana – Skorpions Varese h. 15:00

28/04/2018 Skorpions Varese - Gorillas Varese h. 18:30

05/05/2018 Crusaders Cagliari – Blue Storms Busto Arsizio h. 18:00

12/05/2018 Crusaders Cagliari - Skorpions Varese h. 18:00

12/05/2018 Gorillas Varese - Blue Storms Busto Arsizio h. 18:00

26/05/2018 Blue Storms Busto Arsizio - Skorpions Varese h. 20:30

27/05/2018 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 13:00

CLASSIFICA: Skorpions 2, Crusaders, Blue Storms, Gorillas 0.

E' possibile seguire i Crusaders su Twitter, Facebook e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it