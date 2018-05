Crusaders Cagliari: Ultimo atto casalingo, arrivano gli Skorpions Varesee

CAGLIARI, 11 MAGGIO 2018 - In un baleno anche l’avventura 2018 dei Crusaders va a scemarsi. Prima di stilare il pagellone definitivo da cui troveranno ispirazione le future mosse dirigenziali, rimangono da espletare due incombenze importanti che potrebbero risollevare le quotazioni, attualmente in forte ribasso, della franchigia cagliaritana. Riuscire a fare risultato con gli Skorpions e, fra due settimane, in casa dei Gorillas, sarebbe un toccasana soprattutto per i giocatori più attaccati alla maglia, quelli che hanno sfidato impegni lavorativi, intemperie e problemi personali, senza mai trascurare campo e palestra. Questi atleti meriterebbero una gratificazione, ma non sarà facile masticare iarde con i “velenosi” skorpioni pronti a tutto pur di non incrementare il ritardo nei confronti della capolista Blue Storms, attualmente di due vittorie.

L’head coach Jarvis McGarrah in cuor suo avrebbe tutte le soluzioni del caso, ma ormai ha capito che tra teoria e pratica ci passa un bel torrente privo di argini. Per lui l’essenziale è ottenere massima concentrazione dai suoi ragazzi: “Sarebbe un bel passo in avanti se vedessi tutti completamente assorti verso un unico obiettivo – dice McGarrah – ma come al solito non avrò a disposizione diversi giocatori importanti; lo devo ammettere, con un’infermeria meno popolata avrei ottenuto qualcosa in più da certe sfide, ma è inutile soffermarsi sui rimpianti, ci restano altre due gare dove sono sicuro che i crociati giocheranno con durezza e passione”. L’allenatore originario della Florida invita gli sportivi cagliaritani a godersi l’ultima uscita casalinga stagionale: “Venite a Molte Claro e sosteneteci, rappresentiamo la vostra città”.

GIUSEPPE CARTA NON SI PENTE DELLA SUA NUOVA SCELTA

Se ha deciso di lasciare lo judo dopo dieci anni di attività in cui non si contano medaglie e frequentazioni ai campionati italiani, significa che il Football Americano, assaporato solo da qualche mese, lo ha letteralmente rapito. E davanti gli si prospetta un’ottima carriera, considerato che la maggiore età è stata appena raggiunta. Giuseppe Carta, aspirante cornerback, parteggia per Pittsburgh Steelers e attende il prossimo anno, quello del diploma, per programmare il suo futuro extra sportivo.

Coach Jarvis cosa ha di caratteristico che ti colpisce particolarmente?

Mette il cuore in quello che fa.

Cosa mi sai dire della recente sconfitta con i Blue Storms?

Sino al primo tempo li stavamo tenendo, ma dopo l’intervallo c'è stato un calo generale da parte di tutti, causato anche da brutte parole e alcuni errori arbitrali.

Gli Skorpions dite che siano battibili, però all’andata vi hanno dato venti punti

Se giocassimo come nel primo tempo di sabato scorso secondo me sarebbe molto fattibile puntare al successo. Non li ho mai visti giocare, di sicuro la voglia di vincere e l'impegno non mancano da parte nostra.

Cosa è che ti piace di più della tua esperienza con i Crusaders?

Di sicuro l'impegno e il cuore che compagni e allenatori mettono nel fare le cose. E poi con loro è come vivere in famiglia: quando si sta a casa, solitamente si vive bene.

I tuoi sogni nel cassetto con la maglia dei Rosso Argento?

Giocare titolare e magari vincere un titolo ma questo si vedrà in futuro.

Ringraziamenti?

A mia mamma che mi sostiene e si sacrifica per portarmi e riprendermi al campo.

IL NEOFITA MARCO MULLERI CREDE NEL LAVORO DEL COACHING STAFF

Lui ha subito colto la palla al balzo. Quando però si è trattato di coinvolgere in questa esperienza i suoi amici, loro gli hanno risposto “picche”, non per disgusto nei confronti della disciplina, ma semplicemente perché amano coltivarne altre. Marco Mulleri è un crociato last minute e in queste prime settimane di lavoro a Monte Claro (in versione runningback) si sta facendo un’idea di cosa voglia dire essere un giocatore di Football Americano. Studente, tifoso dei i Rams, adora l’enduro in montagna con la bicicletta.

Cosa ti sta piacendo maggiormente del Football Americano?

I legami di fiducia che si creano tra compagni e il fatto che ognuno possa contribuire alla vittoria della squadra.

Jarvis sta cercando nuovi atleti, tu continuerai ad aiutarlo?

Certamente, sarebbe bello continuare a crescere di numero.

Dopo la vittoria con i Gorillas ti aspettavi cinque sconfitte pesanti consecutive?

No non me lo aspettavo, speravo che la squadra continuasse su una scia positiva.

Anche gli Skorpions vi hanno battuti con un divario di venti punti. Come fare per recuperare terreno almeno contro di loro?

Bisogna essere concentrati durante le partite e cercare di eliminare gli errori in campo.

Pensi di essere migliorato in questi ultimi mesi?

Ho iniziato recentemente ma credo nei coach e so che ogni esercizio mi aiuta a crescere.

Progetti per il futuro con la maglia rosso argento?

Per adesso punto a migliorare abbastanza da poter aiutare i miei compagni anche nelle partite più difficili.

