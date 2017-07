Csm: Orlando, serve riforma elettorale per superare correntismo

ROMA, 4 LUGLIO - Secondo il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, la nuova legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura è "una riforma che va fatta, oggi non ci sono le condizioni per chiudere entro la fine della legislatura su questo tema che è divisivo, ma è giusto incidere sulla parità di genere".

Il Guardasigilli, è così intervenuto oggi pomeriggio alla presentazione della proposta di legge, voluta da Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera, che ha come obiettivo quello di aumentare la rappresentanza femminile tra la componente togata del Csm.

Orlando aveva anche nominato un'apposita Commissione ministeriale che studiasse proposte in materia, ma si è data precedenza alle riforme sul processo penale e quello civile, alla geografia giudiziaria, all'anticorruzione.

L'obiettivo è quello di superare il correntismo ed il pieno riconoscimento della meritocrazia. Ciò che interessa principalmente il ministro Orlando è il problema delle nomine negli incarichi di vertice degli uffici giudiziari, a suo dire: "il Csm ha varato il testo unico sulla dirigenza, e questo è un bene ma ancora la questione non è completamente risolta e l'esigenza di una riforma elettorale del Consiglio c'è".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.l'espresso.it