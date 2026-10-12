CSR Calabria 2023-2027: online il nuovo portale per gli agricoltori

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È stato presentato oggi il nuovo portale istituzionale del CSR Calabria 2023-2027, il Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Calabria. Alla conferenza stampa hanno partecipato l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, il direttore generale del dipartimento Agricoltura Giuseppe Iiritano e la funzionaria tecnica Pia Santelli, che ha illustrato le funzionalità della piattaforma.

Il portale, realizzato nell'ambito del percorso di digitalizzazione promosso dalla Regione, nasce per rispondere alle esigenze concrete di agricoltori, imprese e cittadini, rendendo più immediata la consultazione dei bandi e delle informazioni legate alla programmazione regionale. «Un nuovo portale che vuole facilitare la vita degli agricoltori, per rendere più semplice, più veloce e più diretto il rapporto con il dipartimento», ha dichiarato l'assessore Gallo.

Digitalizzazione e semplificazione per il settore agricolo

L'assessore ha sottolineato l'impegno della Regione nel ridurre la burocrazia: «Negli ultimi anni abbiamo lavorato per rendere i bandi più snelli, velocizzare le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici. Il nostro dipartimento ha compiuto importanti passi avanti in termini di efficienza e capacità amministrativa, grazie all'impegno dei dirigenti, dei funzionari e dei professionisti che vi operano. L'innovazione tecnologica deve accompagnare questo cambiamento e tradursi in benefici concreti per gli agricoltori».

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Gallo ha inoltre annunciato un'ulteriore novità: «Entro un mese contiamo di attivare anche una piattaforma riservata, accessibile attraverso SPID, che consentirà a ogni agricoltore di conoscere direttamente online lo stato delle proprie pratiche, l'avanzamento dei finanziamenti, la situazione dei pagamenti e le informazioni relative al gasolio agricolo».

Funzionalità e contenuti del portale

Il direttore generale Iiritano ha spiegato che «il portale è già online ed è pienamente compatibile con smartphone e tablet e dispone di funzionalità di ricerca più evolute, che permettono di individuare in maniera semplice ed interattiva bandi, attività e opportunità. Vogliamo continuare a migliorarlo ascoltando chi lo utilizza ed attiveremo, per questo, una sezione dedicata ai suggerimenti degli utenti, perché l'obiettivo è costruire uno strumento sempre più vicino alle esigenze reali del territorio».

Pia Santelli ha aggiunto: «Abbiamo voluto realizzare uno strumento capace di mettere davvero al centro l'agricoltore e l'imprenditore, rendendo le opportunità dello sviluppo rurale più accessibili e il rapporto con l'amministrazione ancora più diretto ed efficace. Il CSR non è soltanto bandi e procedure amministrative ma anche innovazione, conoscenza e valorizzazione delle esperienze migliori della nostra agricoltura».

Tra le principali novità figurano le schede bando, che raccolgono in maniera organica tutti gli elementi necessari per conoscere le opportunità disponibili, dai contenuti generali fino ai requisiti e agli aspetti tecnici per la partecipazione. A queste si affianca una sezione FAQ, organizzata per argomenti e collegata ai singoli interventi, nella quale saranno pubblicati i chiarimenti forniti dall'amministrazione in risposta ai quesiti degli utenti, così da renderli utili all'intera platea dei beneficiari.

Innovazione, trasparenza e buone pratiche

Ampio spazio è riservato anche all'innovazione, alla conoscenza e alle buone pratiche. Il portale ospiterà esperienze positive realizzate sul territorio, progetti e testimonianze degli ambassador della Regione Calabria, con l'intento di valorizzare i risultati della programmazione e offrire spunti a giovani, imprenditori e realtà locali interessati a investire nel settore agricolo.

Un'apposita sezione dedicata alla trasparenza consentirà inoltre di consultare i dati relativi alle risorse impegnate, alla spesa sostenuta e allo stato di avanzamento degli interventi, offrendo una visione aggiornata dell'attuazione del programma. Completano la piattaforma notizie, avvisi, documenti e un canale attraverso il quale gli utenti potranno inviare suggerimenti per migliorare i servizi.

Le difficoltà del comparto agricolo

Nel corso del suo intervento, Gallo ha richiamato le difficoltà che attraversa il settore agricolo, esprimendo vicinanza agli operatori impegnati nelle proteste di questi giorni: «Abbiamo grande rispetto per il mondo agricolo e siamo convinti che queste proteste siano legittime. Più volte mi sono fermato ai presìdi per confrontarmi direttamente con gli agricoltori, ascoltare le loro difficoltà e le loro richieste. La Regione è intervenuta prontamente con risorse del proprio bilancio. Per volontà del presidente Roberto Occhiuto sono stati stanziati 15 milioni di euro, una parte dei quali sarà destinata anche al comparto agricolo per compensare gli agricoltori dai maggiori costi del gasolio agricolo».

«Certamente, le problematiche del settore sono anche strutturali: da un lato, la necessità di garantire reciprocità nelle regole sulle importazioni di prodotti provenienti da Paesi che non sono sottoposti agli stessi controlli e che hanno costi del lavoro molto più bassi; dall'altro, il difficile rapporto con la grande distribuzione organizzata, che vede prezzi riconosciuti ai produttori molto bassi a fronte di prezzi al consumo decisamente elevati. È necessario, quindi, aprire un confronto con la grande distribuzione organizzata per garantire una remunerazione più equa e adeguata ai nostri agricoltori, come è giusto che sia».

Il nuovo portale è raggiungibile al link: https://csr.regione.calabria.it/. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Regione Calabria.