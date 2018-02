Cuba: morto suicida Fidel Castro, figlio maggiore del Lider Maximo

L'AVANA, 2 FEBBRAIO 2018 - Fidel Angel Castro Díaz-Balart, il figlio maggiore del Lider Maximo Fidel Castro, si è suicidato ieri all'Avana.

La notizia è stata trasmessa dai media di Stato cubani che raccontano della forte depressione in cui era crollato l'uomo, 68 anni. El Pais online scrive che Fidel Angel Castro è stato ricoverato in ospedale, mentre nell'ultimo periodo avevano iniziato cure ambulatoriali."Il dottore in Scienze Fidel Castro Díaz-Balart - scrive Granma, organo ufficiale del partito comunista - che era seguito da un'equipe di medici da mesi per un forte stato depressivo, si è tolto la vita oggi, primo febbraio". Questo il breve comunicato diffuso e in cui non si leggono maggiori dettagli.Fidel Castro Diaz-Balart era l'unico figlio nato dal primo matrimonio del padre della rivoluzione cubana, con Mirtha Diaz-Balart, sorella aristocratica di un suo compagno dei tempi dell'università sposata poi nel 1948 quando la ragazza aveva 22 anni. Fisico nucleare e consigliere scientifico del Consiglio di Stato, Fidel Angel Castro era anche vicepresidente dell'Accademia delle Scienze.Una delle ultime occasioni in cui Fidel Castro Diaz-Balart è stato visto in pubblico sono stati i funerali del padre nel novembre 2016 e l'investitura dello scienziato americano Peter Agre, premio Nobel per la chimica nel 2003, come membro dell'Accademia delle Scienze di Cuba, avvenuta nell'agosto dell'anno scorso all'Avana.Tra il 1980 e il 1992 è stato il responsabile del programma nucleare cubano e del progetto di costruzione della prima centrale nucleare, Jaragua, a Cienfuegos, nel centro dell'isola, poi interrotto negli anni Novanta per mancanza di fondi.

Fonte immagine zawya

Claudia Cavaliere