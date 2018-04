Cucina il ragù e la figlia vegana la minaccia: "basta o ti accoltello"

MODENA, 6 APRILE - Addio al ragù della mamma: è una questione di vita o di morte. È quanto emerge da una vicenda di cronaca alquanto bizzarra, apparsa oggi sulle pagine della Gazzetta di Modena: un’aggressione a sfondo culinario. La lite risale al marzo 2016 quando una signora 68enne, intenta a preparare il tradizionale condimento emiliano-romagnolo, è stata aggredita dalla figlia 47enne, disoccupata e fedele vegana, giacché irritata da quell’odore pungente di carne tra le mura del loro piccolo appartamento nel modenese.

Secondo quanto emerge, pare che quest’ultima abbia collericamente esclamato: "Adesso ci penso io a farti smettere se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia!" intimidendo a tal punto la madre, la quale ha sporto denuncia.

La vicenda è finita davanti al giudice di pace di Modena Nadia Trifirò, dove già c’è stata una prima udienza ed una seconda prevista per giugno, a meno che non riescano a redimere le loro ire. La legale della parte offesa descrive una situazione familiare piuttosto tesa, peggioratasi dallo scontro tra due abitudini alimentari inconciliabili: “La minaccia è arrivata dopo alcuni episodi aggressivi, sempre in tema di alimentazione” tiene a precisare.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: creative commons