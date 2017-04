Cultura, tecnologie e sviluppo: workshop con governatore De Luca

[Riceviamo e Pubblichiamo]

NAPOLI, 18 APRILE – Patrimonio culturale, tecnologie e risorse umane: è il tema del workshop promosso da Databenc (Distretto ad alta tecnologia per i beni culturali) che si terrà domani, mercoledì 19 aprile, inizio ore 9:30, presso il centro congressi «Federico II» in Via Partenope 36.

L'evento sarà aperto dalla presentazione dei risultati finali dei progetti Chis (Cultural heritage information system) e Snecs (Social network entità centri storici) a cui prenderanno parte: il prof. Angelo Chianese, presidente distretto Databenc; la prof.ssa Angela Pontrandolfo, presidente Cts distretto Databenc; il prof. Massimo De Santo, responsabile scientifico progetto Chis; e l'ing. Luigi Gallo, responsabile scientifico progetto Snecs.

A seguire, alle ore 11, tavola rotonda su «Patrimonio culturale e tecnologie: la sfida per un futuro possibile». Interverranno: dott. Maurizio Casasco, presidente nazionale Confapi; dott. Antimo Cesaro, sottosegretario Mibact; prof. Lucio D’Alessandro, rettore università Suor Orsola Benincasa; ing. Giuseppe De Pietro, Direttore Icar – Cnr; on. Leonardo Impegno, membro della Camera dei deputati; prof. Gaetano Manfredi, rettore università di Napoli – Federico II; prof. Luigi Nicolais, prof. emerito Università di Napoli – Federico II; on. Gianni Pittella, presidente gruppo S&D in Parlamento europeo; prof. Aurelio Tommasetti, rettore Università di Salerno. Modera: prof. Guido Trombetti, Università di Napoli – Federico II. Conclude: Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania.

Alle 15 secondo ciclo di incontri su «Patrimonio culturale e risorse umane come asset territoriale». Interverranno: on. Antonella Ciaramella, vicepresidente IV commissione speciale della Sburocratizzazione e Informatizzazione della P.A. della Regione Campania; on. Valeria Fascione, assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania; dott. Vincenzo Marrazzo, coordinatore regionale distretti turistici; prof. Massimo Marrelli, responsabile Osservatorio beni culturali del distretto Databenc; prof. Antonio Oddati, direttore generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania; prof. Nicola Oddati, consigliere Scabec; prof. Felice Russillo, consigliere di amministrazione distretto Databenc. Modera: Jolanda Capriglione Cts distretto Databenc

Dalle ore 10:00 alle 17:00 sarà visitabile lo Showroom dei Risultati dei Progetti di Ricerca e di Formazione CHIS e SNECS

Comunicato stampa

Databenc Campania