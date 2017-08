Cuneo, giovane di 23 anni muore precipitando in auto da un cavalcavia

CUNEO, 26 AGOSTO - Questa mattina, intorno alle cinque, un’auto è precipitata da un cavalcavia di Fossano, un paesino in provincia ci Cuneo. A bordo vi erano tre ragazzi. Il più grande, di ventitré anni, è morto, mentre gli altri due, di ventuno e vent’anni, sono rimasti feriti.

l’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale di Fossano, in frazione Loreto e le cause sono ancora in via di accertamento. Sembra che il conducente, ovvero la vittima, abbia perso il controllo dell’auto facendola sbandare. Questa avrebbe quindi abbattuto il muretto di contenimento e sarebbe precipitata al di sotto del cavalcavia.

Il ventitreenne sembra morto sul colpo, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Chiara Fossati

immagine da ircop.it