"Uria in canto": fervono i preparativi per la seconda edizione del festival

SELLIA MARINA 11 GIUGNO - Ideato dall’Associazione Culturale Trischene di Uria frazione di Sellia Marina, il festival “Uria in canto”, giunge quest’anno alla sua seconda edizione. C’è dietro il desiderio sano di divertirsi e far divertire, di aggregarsi e di far aggregare la gente. C’è la voglia di mantenere vivo un paese con iniziative culturali e ludiche perché, spesso basta poco per far star bene gli altri. Allora si pensano a questi momenti dove ognuno condivide con l’altro la propria passione nella musica, nel canto, nella danza , si dialoga, si pensa, si costruisce perché la comunione e l’unità sono sempre l’unica arma vincente.

Vincente, infatti è stata la prima edizione del concorso canoro lo scorso 11 giugno 2016 quando sul palco si sono alternati tanti giovani talenti giudicati da una giuria che ha visto tra i presenti il Maestro orafo, il Patron del Mia Martini Festival, il cantautorela cantantee le conduttrici. La manifestazione condotta dalla bravissima e poliedricae tramessa dalle telecamere disi è confermata un successo come, del resto, un vero successo sono state tutte le iniziative dell’Associazione Trischene capitanata dal Presidentedalla partecipazione alle diverse edizioni del carnevale di Sellia Maria dove si è sempre aggiudicata il miglior carro, alle varie opere teatrali e tanto altro ancora.E quest’anno? Naturalmente come si suol dire: formula vincente non si cambia. E allora sono apertele iscrizioni per partecipare al festival canoro. Possono partecipare tutti gli artisti di età non inferiore aisingoli o gruppi con il vincolo di doversi esibire su base musicale. Verranno premiati i primi tre classificati.Non ci sarà solo musica nella seconda edizione di Uria in canto in programma per il prossimo 22 luglio ma grazie alla sapiente conduzione di Emanuela Marchio confermata anche quest’anno, sapranno alternarsi durante la serata le coreografie delladie un’interessante sfilata di abiti da sposa.Segnatevi l’appuntamento per la prossima estate calabrese. L’Associazione Culturale Trischene vi aspetta il 22 luglio 2017 alle ore 21,00 a Uria in Piazza Rizzello.