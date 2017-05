Cyberattacco, sono 99 i Paesi colpiti

NAPOLI, 13 MAGGIO - Innumerevoli organizzazioni di tutto il mondo sono state colpite da un colossale cyber-attacco. Si ritiene che i responsabili si siano serviti di strumenti rubati dall’Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (NSA). Stando ai dati di Avast, società di cyber-sicurezza, sarebbero già 75 mila i casi in tutto il mondo, in circa 99 Paesi.

Tra i bersagli maggiormente colpiti, il Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra e Scozia. Oltre 40 organizzazioni hanno infatti subito le conseguenze degli attacchi, e le stime non sono ancora definitive. Il malware si è diffuso rapidamente nella giornata di venerdì. Testimonianze di membri dello staff medico nel Regno Unito hanno raccontato di computer che “smettevano di funzionare, uno per volta”.

Il programma, il cui nome è “WannaCry”, dopo aver colpito richiede un “riscatto” di circa 250 euro in Bitcoin (la valuta utilizzata sul web), per sbloccare i dispositivi attaccati.

Il Paese in assoluto più colpito sembrerebbe essere la Russia: banche, ministero dell’interno e della salute, ferrovie statali, e finanche la seconda più grande compagnia telefonica del Paese avrebbero infatti subito l’attacco.

In Spagna un gran numero di imprese, compreso Telefonica, il colosso delle telecomunicazioni, sono state attaccate. Neppure Germania, Francia ed Italia si sono sottratte all’attacco: nel nostro Paese, infatti, nel mirino è finito un laboratorio di computer universitario. La Cina non ha invece commentato l’accaduto, ma sembrerebbe che almeno un’Università sia stata colpita.

Secondo alcuni esperti, l’attacco sarebbe stato creato per sfruttare una debolezza dei sistemi Microsoft, già identificata dall’NSA e denominata EternalBlue. Gli strumenti dell’NSA erano stati sottratti da un gruppo di hackers conosciuti come “The Shadow Brokers”, che l’hanno reso liberamente disponibile ad Aprile, presumibilmente in segno di protesta contro Donald Trump.

L’attacco ha coinciso con la riunione dei ministri delle finanze del G7, in programma il 26 e 27 maggio prossimi a Taormina, nel corso della quale si parlerà, di aumentare la cooperazione nella lotta al cyber crimine.

Paolo Fernandes

Foto: dazebaonews.com