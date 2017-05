Cyberbullismo, Martusciello: necessità di tecnologie child-friendly

ROMA, 19 MAGGIO - "Strumenti come il parental control hanno consentito finora di stabilire, tramite l'applicazione di filtri, il tempo che i ragazzi possono trascorrere online, in termini di durata o di momenti della giornata o della settimana, la tipologia di contenuti e di attività da bloccare", ha affermato il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello intervenuto al XXX Salone Internazionale del Libro.



Fra le soluzioni proposte combattere il fenomeno del cyberbullismo, lo sviluppo e implementazione dei dispositivi di parental control, l’adozione di tecnologie child-friendly e rilevazione automatica da parte dei social dei contenuti ritenuti offensivi.



"Se affidato ad algoritmi neutrali e non lasciato all'implementazione esclusiva da parte dei social – ha continuato Martusciello - questo sistema potrebbe arrestare la dilagante epidemia del cyberbullismo". È per questo che dovrebbe essere possibile "non lasciare all'utente l'onere di segnalare o rimuovere il contenuto ma rilevarlo in modo automatico, promuovendo l'adozione di tecnologie child-friendly, già in virtù della configurazione dei dispositivi e dei sistemi di comunicazione".



Legge sul cyber-bullismo Il Commissario ha citato anche il Piano d'azione integrato previsto dall'art. 3 della legge sul cyberbullismo, cui parteciperà anche Agcom, affermando che potrebbe costituire una sede privilegiata per valutare l'implementazione di tali strumenti. Martusciello ha riconosciuto l’importanza della recente approvazione della legge sul cyberbullismo, che sarà in grado di coniugare un approccio preventivo e riparatorio, ma ha anche sottolineato la necessità "di un maggiore coordinamento anche a livello europeo in modo da arginare il rischio di una frammentazione regolamentare in considerazione di un fenomeno che ormai supera i confini geografici dei singoli Stati".



