Cybercrime: accordo Polizia-A2A per sicurezza sistemi informatici

ROMA, 15 NOVEMBRE- La Polizia di Stato e il Gruppo A2A hanno siglato oggi a Roma un accordo per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali della società.

La convenzione è stata firmata dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e dall'amministratore delegato dell'azienda, Luca Valerio Camerano, con lo scopo di sviluppare una collaborazione strutturata tra la Polizia di Stato e l'importante azienda italiana per l'adozione di strategie sempre più efficaci in materia di prevenzione e contrasto al cybercrime.

I sistemi informatici usati dal Gruppo A2A, impegnato principalmente nei settori della produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica, gas e calore, nonchè nella gestione dei rifiuti a ciclo idrico integrato, rappresentano una risorsa fondamentale per garantire la continuità dei servizi forniti, i quali coinvolgono importanti settori della società civile.

La loro tutela, che richiede l'intervento di tutti gli attori coinvolti nella sicurezza cibernetica, rende necessaria una stringente condivisione informativa che si pone, oramai, quale strumento essenziale per rispondere con tempestività ed efficacia alla minaccia informatica, sempre più insidiosa e pericolosa, e per intensificare le attività di prevenzione e di analisi dei rischi.

Per la Polizia di Stato tale compito viene assicurato dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che da anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il paese.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.phersei.com