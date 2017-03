Dal 2018 basta Voucher. La Camera vota per l\'abrogazione

ROMA, 17 MARZO - La commissione del Lavoro della Camera ha votato sull'abrogazione dei voucher. Dal 2018, quindi, verranno definitivamente eliminati, facendo così saltare il referendum che la Cgil aveva promosso nei mesi scorsi.

Fino alla fine del 2017 i voucher potranno ancora essere utilizzati, per permettere a coloro che li hanno acquistati di usarli e nel frattempo, come afferma Ettore Rosato, capogruppo del Partito Democratico, “lavoriamo per nuove norme che mettano uno strumento a disposizione delle famiglie per pagare ciò che oggi si paga con i voucher e delle imprese per accedere in modo più semplice al mercato del lavoro”.

C'è però anche chi è contro a questa decisione. Pierluigi Bersani ha infatti asserito che “pare che il Governo salti il fosso e cancelli totalmente i voucher, andando forse oltre quello che è il ragionevole. Evidentemente c'è paura del referendum”.

Le critiche arrivano però anche dai sindacati. Annamaria Furlan, segretaria della Cisl, ha affermato che “il sistema dei voucher va cambiato, non abolito”.

Chiara Fossati

immagine da huffingtonpost.it