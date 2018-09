Dal 2019 la Volkswagen non produrrà più il Maggiolino

WOLFSBURG, 14 SETTEMBRE - Dal luglio 2019 il Beetle, conosciuto in Italia con il nome di Maggiolino, non verrà più prodotto. È questa la decisione del presidente di Volkswagen Hinrich J. Woebcken.

La casa automobilistica tedesca ha deciso di non produrre più il Maggiolino - dal 2011 chiamato New Beetle e sviluppato nello stabilimento di Puebla, in Messi co - perchè vende meno rispetto al passato e per concentrarsi maggiormente sulla categoria dei Suv, in grande crescita negli ultimi anni.



"La perdita del Beetle dopo tre generazioni e quasi 70 anni, evocherà emozioni forti fra i suoi fan. Non ci sono immediati piani per sostituirlo" ha detto il presidente di Volkswagen. "Ma - ha aggiunto Woebcken - come abbiamo visto con l'I.D. BUZZ, che è la moderna e pratica interpretazione del Bus, direi: mai dire mai".



Verranno create due edizioni speciali, per celebrarlo: la Final Edition SE e la Final Edition SEL. Costeranno tra i 23mila dollari e i 29mila dollari e saranno prodotti sia come convertibili che come coupé. Tutti i modelli avranno un motore TSI che erogherà 174 cavalli e un cambio automatico a sei marce.



Il Maggiolino nacque negli anni Trenta del Novecento per volontà di Hitler, che sperava di fornire ai tedeschi un'automobile poco costosa. Venne così progettato il Beetle da Ferdinand Porsche, all'epoca a capo dell'azienda. Disponibile dal 1936, ha venduto da lì circa 22 milioni di esemplari. Le venne anche dedicato un film: "Herbie, il Maggiolino tutto matto" (la pellicola risale al 1968).



Alcune voci all'interno delle fabbriche tedesche riportano che il Maggiolino potrà rinascere in versione elettrica dal 2025 in poi. Fino ad allora, ricordano gli operai, bisognerà gustarsi i modelli con il motore a scoppio.

[Foto: it.wikipedia.org]



Danilo De Rosa