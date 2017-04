Dal binomio CIP - INAIL si attendono interessanti iniziative

CAGLIARI, 13 APRILE 2017 - RIMODULATA L’INTESA INAIL/CIP: IL RISCATTO DALLA DISABILITÀ ATTRAVERSO LO SPORT

CONFERENZA STAMPA

VENERDÌ 14 APRILE 2017 h. 10,00

Sala Conferenze INAIL – via Nuoro, 50 - CAGLIARI

Il coinvolgimento degli assistiti INAIL passa anche attraverso il Comitato Italiano Paralimpico. In Sardegna, infatti, le due parti hanno sottoscritto una sinergia ad ampio respiro e diluita in diversi periodi del 2017 che prevede appuntamenti sportivi di valenza internazionale e altri eventi promozionali che mirino a far conoscere meglio la loro mission sul territorio.

Abbracciare più Federazioni (tra le 28 riconosciute dal CIP) e farle interagire con gli organi provinciali periferici dell’INAIL, sembra la formula ideale per coinvolgere sempre più disabili che dall’attività sportiva potrebbero trarre benefici nel loro percorso riabilitativo e di reinserimento.

Il frutto del nuovo accordo INAIL/CIP sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Cagliari, presso la sala conferenze dell’INAIL, in via Nuoro 50 con inizio alle 10,00.

Parleranno il Direttore Regionale dell’INAIL Enza Scarpa e il Presidente del CIP Sardegna Paolo Poddighe.

INAIL E CIP NEL QUOTIDIANO

Promozione e reinserimento sociale attraverso la pratica sportiva. La Convenzione quadro stipulata a livello nazionale tra CIP e INAIL parte da questo scopo per sviluppare iniziative di collaborazione, consulenza e studio per coinvolgere un numero sempre maggiore di disabili da lavoro. Le attività esplicate in tal senso sono varie e vengono esplicate con l’ausilio di equipe multidisciplinari che svolgono la loro attività presso le Direzioni regionali dell’INAIL. Nei loro propositi il diffondere la pratica sportiva nel processo riabilitativo, individuando la disciplina più confacente al singolo assistito prendendo come punti di riferimento attitudini, età, tipo di menomazione.



E' possibile seguire le attività del Cip Sardegna su Facebook e nella rinnovata pagina web www.cipsardegna.org