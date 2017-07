Dal San Diego Comicon il primo teaser di "Ready Player One" di Spielberg

SAN DIEGO, 23 LUGLIO 2017 - In questi giorni al San Diego Comicon è stato presentato il teaser, mascherato da trailer (dura circa due minuti e mezzo), del nuovo atteso lavoro fantascientifico di Steven Spielberg intitolato Ready Player One, tratto dal celebre romanzo, Player One, dello scrittore e sceneggiatore Ernest Cline.

Il film prodotto dalla Warner Bros, è ambientato in un futuro post-apocalittico dove la Terra è diventata un luogo tetro e pericoloso, e racconta le vicende di Wade, un ragazzo che stufo della vita sulla Terra decide di rifugiarsi, come molti altri, in OASIS, un universo virtuale e globale nel quale gli utenti vivono vite fantastiche. Quando Jamesn Halliday, il creatore di tale mondo muore, si scopre che ha lasciato tutta la sua fortuna al vincitore di una virtuale caccia al tesoro molto complessa. Il giovane Wade, grande fan di Halliday, decide di partecipare alla caccia ma dovrà vedersela con molti nemici, tra cui una potente multinazionale pronta a tutto pure di accaparrarsi il grande premio.

Ancora una volta, Spielberg, fa un cinema che strizza l'occhio ai più giovani e questa volta lo fa rimaneggiando ( insieme all'autore) un romanzo complicato che non sarà facile da raccontare con le immagini piuttosto che con le parole; ma il papà di E.T., ormai lo sappiamo da tempo, può davvero tutto.

Noi il risultato ce lo immaginiamo come un viaggio cibernetico tra Avatar di James Cameron (inizialmente tra i nomi candidati alla regia del film), Tron Legacy di Joseph Kosinski, e perchè no, una puntata di Black Mirror.

Voi che idea vi siete fatti? Se non ne avete ancora una, vi aiutiamo mostrandovi le immagini di questo lungo teaser in lingua originale:



Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]