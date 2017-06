Dall\'arte al gioco: Google migliora gli algoritmi di ricerca

BERGAMO 12 GIUGNO - Google è una realtà oramai facente parte del nostro quotidiano: la nostra informazione, e qualsiasi altra ricerca, passa inevitabilmente da questa piattaforma digitale, al punto che oltre l’85% degli italiani che si connettono al web lo fa iniziando proprio dalla home page di Big G. Questo è un potere dal quale derivano anche grandi responsabilità: per mantenere il suo status di leader nel mercato dei search engine, Google potenzia quotidianamente i suoi algoritmi di ricerca, tentando di dare sempre la risposta migliore alle query inserite dagli utenti che lo utilizzano per navigare la rete. Dagli amanti dell’arte fino ad arrivare ai videogiocatori.

Google e arte: da oggi gli appassionati hanno un alleato in più

Google è costantemente impegnato nella misurazione dei trend di ricerca legati alle keyword inserite sul motore, e ha “scoperto” che ogni mese sono più di 500 milioni gli utenti che effettuano delle query legate al mondo dell’arte. Da qui, la decisione di implementare i propri algoritmi al fine di fornire risposte più precise a tutti gli appassionati. Ma una delle aggiunte più interessanti ha riguardato la Street View di Google Maps: da oggi, infatti, gli amanti dell’arte possono visitare i musei virtuali e ottenere persino diverse informazioni sulle opere esposte, così da godere di un’esperienza di navigazione decisamente più informativa e gratificante.

Non solo arte: Google risponde anche ai giocatori

Non solo arte: anche gli appassionati di videogiochi possono contare su un formidabile alleato, quando si tratta di informarsi sulle nuove uscite, sui trucchi e sulle novità appartenenti al mondo dei videogames. Ad esempio, chi ama i casino online avrà già provato ad utilizzare Google per reperire metodi e strategie per vincere ai diversi giochi ospitati da queste piattaforme così apprezzate dagli italiani. E Google risponde “presente”, fornendo in risposta articoli sulle migliori strategie per giocare al videopoker. Di fatto, Big G sa sempre come andare incontro alle richieste degli utenti, e lo fa con un’attenzione che ha del maniacale.

Google cresce e si perfeziona grazie agli utenti

Il noto motore di ricerca è sempre attento alle esigenze degli utenti, e offre anche la possibilità per intervenire in prima persona e per segnalare eventuali problemi. Ad esempio, una delle novità più importanti in tal senso è la possibilità che Google concede ai navigatori di segnalare i siti contenenti fake news (le cosiddette “bufale”). Inoltre, Big G sta anche modificando i suoi algoritmi, in modo tale da penalizzare tutti i siti web contenenti notizie false o teorie complottistiche di grande gravità, come quei portali che hanno recentemente riportato in piazza il discorso relativo all’Olocausto, negando che ve ne sia mai stato uno. D’altronde, come già anticipato, Google ha anche un compito morale, oltre che meramente informativo.