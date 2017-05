Dalla Regione Toscana 5,8 milioni per la formazione

FIRENZE, 4 MAGGIO 2017 - La Giunta regionale della Toscana, su proposta dell'assessore alla formazione e al lavoro Cristina Grieco, ha deliberato un nuovo stanziamento di 5,8 milioni di euro destinati a finanziare i progetti di formazione territoriale della graduatoria approvata lo scorso Febbraio.

Con la prima tranche sono stati finanziati 53 progetti su 156, per un ammontare di 3,5 milioni di euro. "In questo modo - spiega l'assessore Grieco - copriamo l'intero territorio regionale e formeremo altre figure professionali che non erano rientrate nella prima graduatoria. Con i 9,3 milioni di euro stanziati complessivamente finanziamo interventi formativi per circa 1860 allievi, oltre 1.000 dei quali dovrebbero essere assunti alla fine dell'intervento formativo, che durerà un anno".

"E' un pezzo importante della nostra scelta verso una formazione territoriale e orientata al risultato - continua l'assessore - quello di creare occupazione qualificata e stabile". Secondo le stime della Regione, dovrebbero essere finanziati pressochè tutti i progetti pienamente rispondenti alle richieste del bando. Lo stanziamento è coperto per metà dal Fondo Sociale Europeo, il 34% da fondi statali e il 15% da fondi regionali.

Daniele Basili

immagine da stamptoscana.it