Dalla Spal arriva il centrocampista Shaka Mawuli Eklu

CATANZARO - 25 LUGLIO - L’US Catanzaro comunica di aver raggiunto l’accordo con la Spal per acquisire il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ghanese Shaka Mawuli Eklu. Classe ’98, lo scorso anno è andato in prestito a Fano, dove ha giocato 31 partite segnando 2 reti.

Arrivato in Italia nel 2013, ha giocato nel Serino, in Promozione campana. E’ lì che si è fatto notare per le sue qualità tecniche: è dotato di un rapido gioco di gamba e di una buona precisione coi piedi. Qualità che hanno portato la Spal a tesserarlo. Un anno da protagonista, per lui, nella Primavera della formazione ferrarese. Poi, come detto, il prestito al Fano dove si è messo in mostra per la capacità sia di interdire che di costruire gioco.

Tant’è che sul giovane avevano messo gli occhi diverse società di Serie B. Il direttore sportivo Pasquale Logiudice è riuscito però a strapparlo alla concorrenza e da oggi è in ritiro, a Gubbio, a disposizione di mister Auteri. Il calciatore arriva in prestito con opzione per il secondo anno.