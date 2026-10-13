Dalla tribute band di Cremonini al nuovo inedito: Vins pubblica «Non sei in ritardo»

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Biografia

Vincenzo Contino, in arte Vins, classe 1993, si avvicina al panorama musicale all’età di 17 anni, iniziando un percorso che nasce in maniera spontanea e profondamente legata alla sua famiglia. Impara infatti a suonare la chitarra da autodidatta, seguendo le orme del padre e scoprendo progressivamente nella musica un vero e proprio spazio personale nel quale esprimersi.

Dopo aver acquisito le basi dello strumento a sei corde, Vins scopre la passione per il canto. È proprio in questo periodo che inizia a scrivere di getto le sue prime canzoni, inizialmente custodite senza essere pubblicate, ma fondamentali per la costruzione della sua identità artistica.

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Nel 2018 fonda una tribute band dedicata a Cesare Cremonini, assumendo il ruolo di frontman. L'esperienza con la band rappresenta una tappa importante del suo percorso: il repertorio e la musica di Cremonini lo avvicinano sempre di più al mondo delle sette note e gli permettono di maturare una consapevolezza sempre più profonda di ciò che la musica rappresenta per lui.

Per Vins, infatti, la musica diventa molto più di una semplice passione: è un porto sicuro, un’ancora di salvezza, uno spazio attraverso il quale raccontare emozioni, esperienze e frammenti della propria vita.

Nel 2020 arriva il debutto discografico con il primo inedito, “Abbi cura di splendere”, prodotto da Florian Guglietta e dal Maestro Adriano Pennino. Il brano ottiene un importante riscontro e segna ufficialmente l'ingresso dell'artista nel mondo della musica inedita.

Nel 2021 Vins torna con “E poi arrivi tu (Serendipity)”, brano scelto come anticipazione del suo nuovo progetto discografico. Il percorso culmina nel 2022 con la pubblicazione dell'EP “Frammenti di vita”, un progetto che racchiude esperienze, emozioni e momenti significativi del percorso personale e artistico dell'autore.

Nel corso della sua attività discografica, Vins è sempre stato distribuito da Sonos Music Records, realtà che ha accompagnato la pubblicazione e la diffusione della sua musica, contribuendo alla continuità del suo percorso artistico.

Dopo quattro anni di silenzio discografico, Vins torna il 16 ottobre 2026 con un nuovo singolo dal titolo “Non sei in ritardo”, inaugurando un nuovo capitolo della propria storia musicale.

“Non sei in ritardo”

Il nuovo brano nasce attorno a un tema universale: l'incontro tra due persone che si trovano, ma forse non nel momento giusto della loro vita.

“Non sei in ritardo” racconta un sentimento delicato, fatto di sguardi, emozioni e parole non dette. L'artista racconta l'incontro con una persona importante, consapevole però che, in quel momento, lei non è ancora pronta a restare o ad aprirsi completamente all'amore.

Il protagonista non cerca di forzare la situazione e non pretende risposte. Sceglie invece di rispettare i tempi dell'altra persona, lasciando al destino la possibilità di scrivere ciò che ancora non è stato scritto.

Da qui nasce il significato del titolo: non essere in ritardo, ma semplicemente arrivare in un momento in cui non era ancora possibile restare.

Il brano attraversa attesa, speranza, solitudine, fragilità e desiderio, con una scrittura intima e diretta. Il finale — “Forse domani, forse tra un anno, o forse mai…” — lascia volutamente la storia sospesa, senza offrire una certezza, ma conservando la possibilità che, un giorno, i tempi di due persone possano finalmente incontrarsi.

“Non sei in ritardo” rappresenta anche la cifra stilistica di Vins: una scrittura profondamente legata alla sfera sentimentale ed emotiva, capace di trasformare esperienze personali in racconti nei quali il pubblico può riconoscersi.

Nelle sue canzoni trovano spazio l'amore, gli incontri, le distanze, la nostalgia, le relazioni, le ferite, la solitudine e il desiderio di ricominciare. Sono storie che partono dalla quotidianità e dalle esperienze dell'artista per diventare emozioni universali.

Il suo modo di scrivere cerca soprattutto di raccontare ciò che accade dentro una persona quando ama, quando perde qualcuno, quando aspetta, quando ricomincia oppure quando si trova davanti a un sentimento che non è ancora pronto a vivere pienamente.

In questo senso, “Non sei in ritardo” non è soltanto una canzone d'amore, ma una riflessione sui tempi della vita e dei sentimenti: perché non sempre le persone che incontriamo arrivano quando siamo pronti ad accoglierle, e non sempre ciò che proviamo deve necessariamente avere una risposta immediata.

Dopo aver raccolto negli anni esperienze, emozioni e frammenti di vita, Vins torna oggi con una canzone che guarda al futuro senza cancellare il passato, affidando ancora una volta alla musica il compito di raccontare ciò che le parole, nella vita reale, spesso non riescono a dire.

“Non sei in ritardo” è il nuovo capitolo di Vins. Una canzone sull'amore che sa aspettare, sul rispetto dei tempi dell'altro e sulla speranza che, quando due persone devono davvero incontrarsi, possano farlo nel momento giusto.