Daniel\'s Dance School. 15° Gala della danza sportiva, Grottaglie, 3 luglio 2018

15° Gala della danza sportiva della Daniel's Dance School tante esibizioni "da guardare e da ascoltare"

Grottaglie, 3 luglio 2018, ore 21, piazza Regina Margherita

GROTTAGLIE (TA) 30 GIUGNO - E' tutto pronto per il 15esimo Gala della danza sportiva, organizzato il prossimo 3 luglio, alle ore 21, in piazza Regina Margherita, a Grottaglie (Taranto), dall'a.s.d Daniel's Dance School, con la direzione artistica della maestra Daniela Crescenzio. "Uno spettacolo tutto da ascoltare" è lo slogan della manifestazione, che metterà insieme le varie discipline della danza sportiva con le più belle canzoni e musiche di sempre. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Grottaglie; collaborano Lubla e alcuni sponsor. Sul palco, ci saranno centotrenta talenti, dai 3 ai 78 anni.

Saranno tante le esibizioni: si comincia dall’alto, con la danza aerea, corpi armoniosi che danzano sospesi su tessuti cerchi e corde; ci saranno le danze standard e latine, da sempre cuore pulsante del gala della danza sportiva eseguite da atleti di altissimo livello; le gioiose danze coreografiche si alterneranno alle cosiddette danze di strada, con gli show di break e house; inoltre, la new entry nella già articolata programmazione: l'esibizione di tip tap, disciplina alquanto di nicchia ma che incontra i gusti musicali e ritmici della maestra Daniela Crescenzio, alla ricerca continua di discipline coinvolgenti e particolari. Le danze caraibiche daranno vita a uno spettacolo giovane e allegro, arricchito dalla performance di gestualità femminile, con una squadra di sole donne, dai movimenti morbidi e sensuali.



Due i gruppi che rappresenteranno la "hit parade", con l’esibizione di sincro latino dedicato a due grandi artisti della musica internazionale Tina Turner e Freddy Mercury. Dolce e delicato sarà il momento dedicato ai più piccoli di 3-6 anni, con la baby dance e le baby danze di coppia, nelle quali la scuola annovera campioni regionali nelle categorie di ingresso all’agonismo. Importante per livello tecnico e realizzazione, lo show dedicato alla cantante Adele, eseguito con maestria dalla coppia di danze latine di classe A Andrea Pio Palmieri e Annarita Pappadà, finalisti dalla classe C alla B1 ai campionati italiani Fids.



Fiore all’occhiello, sarà la performance della coppia di classe internazionale formata da Andrea Russo e Sandra Branà, finalisti in moltissime competizioni. In serata, sarà omaggiata la musica popolare con circa 50 bambini che riscalderanno la piazza con la pizzica salentina, mixata con pezzi urban style in chiave moderna, da un'idea di Daniela Creescenzio con la collaborazione dell’istruttrice di house dance Antonella Palmisano. "Sarà l’incontro artistico tra il vecchio e il nuovo, tra la tradizione e il progresso - dichiara il direttore artistico Daniela Crescenzio - che, anche nella danza, sta portando sempre più a cambiamenti nel gusto e nella tecnica. La scelta di brani molto popolari, alcuni datati altri molto attuali, ha permesso di creare un filo conduttore che terrà unite diverse generazioni per tutta la durata dello spettacolo". Il dopo spettacolo vedrà in scena un dj set condotto dal dj grottagliese Ciro Romano, che permetterà a tutti di ballare e divertirsi nella notte d'estate. "Come ogni anno sono emozionata e coinvolta emotivamente in ogni esibizione, per me sarà come ballarle tutte - dichiara Daniela Crescenzio -; il mio cuore sarà collegato ad ognuno dei miei ragazzi, la danza e’ un percorso di vita, la danza è la mia vita".

La quindicesima edizione del Gala è come un anniversario; perciò, è stato scelto di mettere in scena la manifestazione per la prima volta, nel centro storico di Grottaglie, perché "possa essere utile a valorizzare il borgo antico". Sul palco, presentate da Ciro Romano, ci saranno coreografie abbinate a musiche famose, che hanno segnato il percorso artistico di Daniela Crescenzio e della scuola. Sarà uno spettacolo "da guardare e da ascoltare". La partecipazione è gratuita. Saranno presenti 500 posti a sedere. Dopo la mezzanotte, al termine del gala, la musica proseguirà con uno spettacolo a cielo aperto, al quale tutti potranno prendere parte. Nell'area vicina al palco saranno presenti, inoltre, gli stand di alcuni artigiani, con "lo scopo di valorizzare anche i prodotti locali".



La scuola

La scuola, con due sedi, in via La Sorte e via Margherita, a Grottaglie, è multidisciplinare. Alle danze latino-americane e standard ha affiancato, nel tempo, l'insegnamento di altre discipline della danza sportiva e ha ampliato i corsi. Si apprendono danze standard e latine, balli di gruppo, danze caraibiche, baby dance, break dance, house dance e le novità: il tip tap e la danza aerea, evoluzioni in aria con il supporto di stoffe elastiche. Proveniente dall'arte circense, la danza aerea è utile per fortificare il tono muscolare e donare elasticità e grazia ai movimenti. E' adatta sia agli adulti che ai bambini. La scuola annovera coppie di ballerini ad alto agonismo, che hanno partecipato a gare internazionali. Quest'anno, la coppia di danza standard formata da Andrea Russo e Sandra Branà parteciperà all'International German Open 2018. I due talenti hanno solo 17 anni e sono già arrivati alle vette della loro categoria. Dal prossimo settembre la Daniel's Dance School concentrerà tutte le sue attività in un'unica sede centrale, in via La Sorte, a Grottaglie.



Daniela Crescenzio - direzione artistica

Da 17 anni sul territorio grottagliese, la Daniel's Dance School è guidata da Daniela Crescenzio, 35 anni, maestra di ballo con esperienza ventennale, professionista e giudice di gara di danze standard e latino americane; ha gareggiato fino alla classe dei professionisti della Federazione italiana danza sportiva (Fids) e ha preso parte alle più importanti competizioni al mondo. Tra queste, si ricorda la partecipazione al "German open" e all'"International" di Londra e ad altre gare internazionali.