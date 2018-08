Daniele De Martino, Angelica Massera e Daniele Rommelli a Sellia Marina: La Notte dei Desideri 2018 è Red Passion!

SELLIA MARINA (CZ) 9 AGOSTO - Una Notte dei Desideri indimenticabile in arrivo a Sellia Marina (CZ) venerdì 10 Agosto. La manifestazione compie 10 anni, non poteva mancare un’edizione specialissima – scrivono gli organizzatori (Associazione Officina delle Idee) - sul Lungomare Ionio di Sellia Marina venerdì sera si accenderanno innumerevoli stelle. Una Sellia Marina che vola in alto, quella della “Notte dei Desideri”: Manifestazione che, da sempre, si è caratterizzata per la sua originalità.

Si parte nel pomeriggio, con lo “Sport Village” teatro di Tornei gratuiti di Beach Soccer, Beach Tennis e Beach Volley, e di numerose altre discipline (realizzato in collaborazione con Olvi Volley di Patrizia Trimarchi e con l’aiuto di importanti associazioni, palestre, professionisti ed aziende del territorio).Si prosegue a partire dalle 21.00 con la Manifestazione serale. La conduzione è affidata all’amatissima attrice e Youtuber romana Angelica Massera, alla sua prima performance in Calabria, e alle sue esilaranti gag. Alle 22.00 calcherà il palcoscenico il cantante Daniele De Martino, giovane promessa della canzone neomelodica e vera e propria “bomba” di followers e fans. A seguire, direttamente dalla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, il talentuoso ballerino hip hop Daniele Rommelli.Ma non finisce qui: La Notte dei Desideri prevede anche arte, arte di strada, artigianato, cultura, sociale, sport, spettacolo e cabaret. Presenzieranno inoltre: i bambini e il Presidente dell’Associazione Giovani Diabetici di Catanzaro, il Dottor Felice Citriniti, l’Artista Massimo Sirelli, don Francesco Cristofaro, il gruppo danza di Pina Gentile, il cantante Keven Lacroce… e non mancheranno le sorprese.Il 10 Agosto sarà decisamente una “Notte dei Desideri”!