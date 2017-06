Danimarca: il cane Iceberg è salvo, presto tornerà in Italia

ROMA, 28 GIUGNO - Tornerà in Italia il cane Iceberg, un dogo argentino femmina, di proprietà di uno chef avellinese, sequestrato dalla polizia del governo danese, poiché specie proibita in quel Paese.

Il cane, entrato in Danimarca con la regolare documentazione, senza incontrare ostacoli alla dogana, è stato sequestrato dalla polizia a seguito di una zuffa con un altro cane. Lo chef, cercando di salvare disperatamente il suo amico a quattro zampe, aveva deciso di avviare una battaglia legale, con il supporto di alcune associazioni ambientaliste ed animaliste italiane. La grazia per Iceberg è avvenuta grazie alla mobilitazione del web da parte delle associazioni. I Verdi avevano posto in essere una petizione su change.org raccogliendo 340mila firme, mentre la pagina dell’Enpa, Ente nazionale protezione animali, su Facebook aveva raggiunto 350mila visualizzazioni, nonché aveva promosso un “mail bombing” verso l'ambasciata di Danimarca, per sensibilizzare l’ambasciatore danese. La deputata di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla, nota animalista, aveva deciso di mobilitarsi contattando le autorità danesi.

La vicenda è giunta al termine quando l'ambasciatore di Danimarca in Italia, Erik V. Lorenzen, in un tweet indirizzato all'associazione animalista Enpa, ha reso noto che la disposizione di sopprimere Iceberg era stata annullata ed il cane avrebbe potuto far ritorno in Italia. La presidente di Enpa, Carla Rocchi ha commentato la decisione del governo danese: "Questa è una grande vittoria. Ringrazio Noemi ed i milioni di italiani che si sono schierati dalla parte di Giuseppe ed il suo cane: noi tutti non vediamo l'ora di abbracciarli"

Immagine da: www.change.org

Caterina Apicella