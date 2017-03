Danzando sotto le stelle 2017, ecco il programma della XIX edizione "Premio 50mila euro"

Danzando sotto le stelle 2017 Ecco il Programma della XIX edizione Teatro Fumagalli Via S. Giuseppe, 9 - Vighizzolo di Cantù (CO)

VIGHIZZOLO DI CANTÙ (CO) 09 MARZO - Giunto alla sua XIX edizione, il Concorso di Danza "DANZANDO SOTTO LE STELLE" si conferma uno delle kermesse più conosciute nel Nord Italia.

Forte dell’esperienza di così tante passate edizioni, "DANZANDO SOTTO LE STELLE" riconferma la sua unicità nel mettere a confronto le scuole in modo corretto ed equilibrato, con l’introduzione della categoria semiprofessionale. Sempre più scuole amatoriali riescono infatti a far studiare i propri studenti tutti i giorni, portandoli ad un livello di preparazione non paragonabile a quello degli studenti che frequentano i corsi base due volte alla settimana.

L'Organizzazione da sempre vuole dare spazio e prospettive a chi danza in palcoscenico ma anche a chi scrive attraverso i corpi.

Un'occasione unica in Italia dove, dopo il successo dell'edizioni passate, saranno nuovamente riunite sullo stesso palcoscenico le promesse della danza provenienti da tutte le parti d'Italia, sotto lo sguardo attento di una giuria prestigiosa di livello e di fama internazionale che sarà presieduta da una personalità di spicco della danza internazionale come Egor Schepaciov.

Originalità, innovazione e creatività sono le parole d'ordine di questa kermesse che, come già accaduto per le edizioni passate , mira a diventare un vero e proprio laboratorio per giovani talenti.



Il "PREMIO DANZANDO SOTTO LE STELLE" vuole essere quindi un luogo e uno spazio di crescita, di stimolo, di confronto, di incontro e soprattutto di conoscenza, scoperta ed “iniziazione”.



PRESENTAZIONE

Direzione artistica: Caterina Calvino e Anita Moser

Presidente della Giuria: Egor Schepaciov



PROGRAMMA:

Sabato 25 marzo

ore 19.00: SEZIONE SENIORES (solisti, passo a due, gruppi)

Categorie: DANZA CLASSICA/NEOCLASSICA – DANZA MODERNA – CONTEMPORANEO – HIP HOP –



FANTASY

Livelli: AMATORIALE – SEMI-PROFESSIONALE - PROFESSIONALE

Domenica 26 marzo

ore 16.00: SEZIONE BABY (solisti, passo a due, gruppi)

ore 19.00: SEZIONE JUNIORES (solisti, passo a due, gruppi)

Categorie: DANZA CLASSICA/NEOCLASSICA – DANZA MODERNA – CONTEMPORANEO – HIP HOP -



FANTASY

Livelli: AMATORIALE – SEMI-PROFESSIONALE – PROFESSIONALE

Di seguito le categorie:

AMATORIALE: partecipanti iscritti in scuole amatoriali con frequenza 2/3 volte la settimana

SEMI-PROFESSIONALE: partecipanti iscritti in scuole amatoriali con frequenza superiore alle tre volte la settimana



PROFESSIONALE: accademie professionali

Una scuola amatoriale può presentarsi sia nella categoria amatoriale che in quella semi-professionale distinguendo i gruppi partecipanti.

UN’OCCASIONE UNICA PER METTERSI A CONFRONTO IN MODO GIUSTO ED EQUO.

GIURIA INTERNAZIONALE

La giuria di DANZANDO SOTTO LE STELLE prevede due giurati per ogni stile. Tre giurati (uno per ogni stile) rimangono invariati di anno in anno per garantire la continuità dello spirito che c’è alla base del concorso. Come ogni anno siamo quindi onorati di avere con noi:



EGOR SCEPACIOV – Primo Ballerino del Teatro dell’Opera della Moldavia e Direttore Artistico Accademia Ucraina di Balletto



ARIEL ROMERO KOCH – Ballerino professionista della compagnia IUNA di Buenos Aires



LINO SPERANZA – Membro fondatore della crew ALL STYLE

Gli altri tre giurati invece variano ogni anno e in questa XIX edizione siamo felici di ospitare:



CRISTINA TIPIRIG – Solista del Saint Petersburg Classical Ballet of Andrei Batalov



ALESSANDRO ARMANNI – Membro della crew ALL STYLE



GABRIEL GLORIOSO – International Performer Musical



REGOLAMENTO COMPLETO SU www.danzandosottolestelle.it

Il concorso sarà aperto al pubblico, chiudendosi il 25 e il 26 Marzo con l'assegnazione dei premi e la proclamazione dei vincitori

Per INFORMAZIONI telefonare ai seguenti numeri:

3894547427 - 02.39467317 - 3332847837

In palio importanti riconoscimenti e tanti premi speciali.

Inoltre

- Riconoscimento speciale alla MIGLIOR COREOGRAFIA

- Riconoscimento speciale al MIGLIOR TALENTO

Per informazioni e iscrizioni: www.danzandosottolestelle.it

Tel: 3292784593 – 02.39467317

iscrizioni ON LINE oppure scarica il modulo dal sito