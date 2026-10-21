Darderi eliminato all'esordio ad Almaty: Duckworth vince in due set

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L'avventura di Luciano Darderi all'Atp 250 di Almaty si chiude immediatamente. Il tennista italiano, numero 42 del ranking mondiale, è stato sconfitto all'esordio dall'australiano James Duckworth con il punteggio di 7-5, 7-6 dopo un'ora e 45 minuti di gioco sul cemento indoor kazako.

Un copione già visto per Darderi

Per il secondo anno consecutivo, il giocatore azzurro deve lasciare il torneo kazako al primo turno, confermando una certa difficoltà ad adattarsi alle condizioni di gioco di Almaty. Il match è stato combattuto ma l'australiano, più esperto su questa superficie, ha saputo gestire i momenti decisivi del primo set e del tie-break finale.

Darderi ora guarda avanti

Nonostante l'eliminazione, l'Atp 250 di Almaty non rappresenta un appuntamento fondamentale nella stagione di Darderi. Il tennista italiano avrà ora l'opportunità di concentrarsi sui prossimi impegni del calendario, con l'obiettivo di migliorare la propria classifica mondiale e di trovare continuità di risultati sul veloce indoor.

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Le prospettive future

La sconfitta contro Duckworth rappresenta un piccolo passo indietro per il giocatore azzurro, che nelle ultime settimane aveva mostrato segnali di crescita. Il calendario però offre altre occasioni per dimostrare il proprio valore e continuare il percorso di maturazione nel circuito maggiore.