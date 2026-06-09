DAs Media al fianco di VOIhotels per le attività di advertising tra Italia e mercati esteri

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DAs Media, centro media di Digital Angels, supporta VOIhotels, divisione alberghiera di Alpitour World, nella gestione delle attività media con l’obiettivo di aumentare le prenotazioni e intercettare un pubblico ad alta capacità di spesa nei mercati di riferimento.

Due sono i Brand che compongono il segmento hospitality: VOIhotels che offre una consolidata collezione di prodotti nel segmento sun & beach situati in alcune delle più belle località di vacanza nazionali, oltre a una selezione di destinazioni internazionali, mentre VRetreats rappresenta il segmento di ospitalità di fascia alta del gruppo, con strutture presenti sia in città d’arte sia in località leisure italiane con una proposizione fortemente rivolta ai mercati internazionali.

La collaborazione con VRetreats è attiva da alcuni anni e riguarda attività media su più Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Regno Unito. Nel 2026 il perimetro si è ampliato anche a VOIhotels, con un focus sul mercato italiano.

Le attività sono state pianificate per intercettare gli utenti che stanno pianificando un viaggio e che stanno valutando strutture di fascia medio-alta. Le campagne si sviluppano su diversi canali digital, tra cui piattaforme verticali sul travel come Sojern e Tripadvisor, attività di programmatic display, campagne sui motori di ricerca con Google Ads (tra cui Performance Max e search) e social media come Meta e TikTok. Il progetto si articola in modo coordinato tra i diversi touchpoint, accompagnando l’utente dalla fase di ricerca fino alla prenotazione.

Per VOIhotels la strategia include anche un presidio specifico su Tripadvisor, mentre per VRetreats le attività si estendono ai mercati esteri, in particolare Stati Uniti e Regno Unito, selezionati per l’interesse della popolazione verso destinazioni italiane di fascia alta.

Nel corso dei primi mesi del 2026 si registra un andamento positivo sui canali più orientati alla conversione, con una crescita delle prenotazioni e del valore generato, sia sulle campagne Google Ads sia sui social media.

Con questo progetto, DAs Media consolida il suo approccio integrato nel settore travel, integrando pianificazione, gestione operativa e ottimizzazione continua delle campagne.

“Lavorare in totale sinergia con il team VOIhotels ci permette di agire come un’unica squadra: un percorso fondato su dati e visione comune che trasforma la strategia media in risultati di business misurabili e valore reale per l’hospitality d’eccellenza” dichiara Sarah Letizia Rossi Modigliani, Media Lead di Digital Angels.