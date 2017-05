Dati Inail: infortuni delle lavoratrici raddoppiati

ROMA, 02 MAGGIO - I dati analizzati dall’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Inail, hanno evidenziato che durante il primo trimestre del 2017 è stato registrato un aumento degli infortuni sul lavoro mortali, circa 190 decessi, quattordici in più rispetto ai dati del 2016.

Il dossier, consultabile sul sito internet dell’Istituto, si basa sulle denunce di infortunio in aggiunta alle malattie professionali. Le denunce di infortunio sono state 161.576, con un aumento del 5,9% rispetto al 2016, cioè, è stato calcolato un incremento di 9mila casi. Secondo quanto riportato sul sito, il trend è da attribuire al fatto che il primo trimestre in esame presenta due giorni lavorativi in più.

Un’altra peculiarità rilevante è stata la componente femminile. È stato rilevato che le segnalazioni di infortunio, delle lavoratrici, con esito mortale risultano infatti raddoppiate, da quindici a trenta casi, mentre, per gli uomini si annota un calo di un decesso, da 161 a 160. Quasi la metà delle denunce delle donne riguarda decessi che hanno avuto luogo durante tragitto tra l’abitazione ed il posto di lavoro. Un dato nettamente superiore rispetto il 18% della componente lavorativa maschile.

Per quanto riguarda le segnalazioni per malattie professionali è stato registrato un calo. Le tecnopatie, contratte a causa di lavorazione pericolosa dovuta all'azione dannosa e prolungata nel tempo di un fattore di rischio, denunciate frequentemente sono quelle del sistema osteo-muscolare, del tessuto, del sistema nervoso e dell’orecchio.

immagine da: centrostudiathena.it

Caterina Apicella