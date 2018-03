Dati Istat: Risale la disoccupazione a gennaio all\'11,1%. Record storico per l\'occupazione femminile

ROMA, 1 MARZO- A gennaio risale all'11,1% la disoccupazione di due punti percentuali rispetto a dicembre, a dirlo è l'Istat che spiega che il tasso non aumentava da luglio scorso. Cresce invece, dopo essersi bloccata, la stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere del +2,3% dopo un calo di cinque mesi. In generale sulla base annua i dati sono in discesa, si contano 2 milioni e 882 mila disoccupati.

E' sceso il tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa fra i 15 a 24 anni dell' 1,2% e a gennaio dunque i giovani senza lavoro sono il 31,5%. Un dato che rassicura ed è il minimo da dicembre del 2011. Vi è una forte crescita occupazione per gli under25. Il tasso di occupazione giovanile è al 18,3% ed è il livello più alto da ottobre.

Tuttavia il dato più positivo è legato all'occupazione femminile che ha toccato un record salendo al 49,3%, nonostante il tasso delle donne occupate rimane di 20 punti percentuali inferiore a quello degli uomini il dato rappresenta un vero e proprio record storico insieme anche al tasso di inattività delle donne che è sceso al 43,7% un minimo assoluto.

Federica Fusco