David di Donatello 2018: dove e quando vedere la diretta

ROMA, 21 MARZO 2018 - Ci siamo! Tra poco meno di un’ora partirà la cerimonia dei David di Donatello 2018, noti anche come “gli Oscar italiani”.

La kermésse, ciceronata da Carlo Conti, inizierà alle 21.25 presso gli Studios romani e andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai1( e su Rai Replay), ma il red carpet è già partito alle ore 19, in diretta su Rai Movie.

Semmai doveste tardare, non temete, Conti prima di iniziare, darà il via ad un riassunto dei momenti più belli del red carpet.

Due saranno i grandi ospiti stranieri della serata, il regista Steven Spielberg e l’attrice Diane Keaton ( già premiata con un David nel ‘82, quando vinse come Migliore Attrice Straniera, categoria non più contemplata dai David di Donatello), entrambi, nel corso della serata, saranno omaggiati con il prestigioso premio alla carriera.

In attesa di conoscere tutti i vincitori, vi ricordiamo di ripassare tutte le nomination dei David di Donatello 2018:

Miglior film

• A ciambra

• Ammore e Malavita

• La tenerezza

• Nico, 1988

• Gatta Cenerentola

Migliore regia

• Paolo Genovese

• Ferzan Ozpetek

• Jonas Carpignano

• Manetti Bros

• Gianni Amelio



Migliore regista esordiente

• Cosimo Gomez

• Andrea Magnani

• Donato Carrisi

• Roberto De Paolis

• Andrea De Sica



Migliore sceneggiatura originale

• Tutto quello che vuoi

• A ciambra

• Ammore e Malavita

• Nico, 1988

• La ragazza nella nebbia



Migliore sceneggiatura non originale

• La guerra dei cafoni

• La tenerezza

• The Place

• Sicilian Ghost Story

• Una questione privata



Migliore attrice protagonista

• Paola Cortellesi

• Valeria Golino

• Isabella Ragonese

• Jasmine Trinca

• Giovanna Mezzogiorno



Migliore attore protagonista

• Antonio Albanese

• Valerio Mastrandrea

• Nicola Nocella

• Alessandro Borghi

• Renato Carpentieri



Migliore attore non protagonista

• Peppe Barra

• Alessandro Borghi

• Carlo Buccirosso

• Elio Germano

• Giuliano Montaldo



Migliore attrice non protagonista

• Sonia Bergamasco

• Anna Bonaiuto

• Micaela Ramazzotti

• Giulia Lazzarini

• Claudia Gerini



Miglio autore della fotografia

• Tim Curtin

• Gianni Mammolotti

• Gianfilippo Corticelli

• Luca Bigazzi

• Fabrizio Lucci



Miglior musicista

• Pivio e Aldo De Scalzi

• Antonio Fresa e Luigi Scialdone

• Franco Piersanti

• Pasquale Catalano

• Gatto ciliegia contro il grande freddo



Miglior Canzone originale

• Bang Bang

• A chi appartieni

• Fidati di me

• Italy

• The place



Migliore Scenografo

• Noemi Marchica

• Maurizio Sabatini

• Tonino Zera

• Luca Severini

• Ivan Gargiulo

• Giancarlo Basili



Migliore Costumista

• Nicoletta Taranta

• Daniela Salernitano

• Anna Lombardi

• Alessandro Lai

• Massimo Cantini Parrini



Articolo di Marcella Cerciello [cinemarcy blog]