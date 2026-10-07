Davide Pozzi è il nuovo comandante reggente dei Vigili del Fuoco di Catanzaro

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L’Ing. Davide Pozzi assume l’incarico di Comandante reggente dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, subentrando all’Ing. Giuseppe Bennardo.

Pozzi, Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria dal giugno 2025, è nato a Roma nel 1971. Laureato con lode in Ingegneria Civile presso l’Università “La Sapienza” ha conseguito due Master di secondo livello: in Amministrazione e Governo del Territorio presso la LUISS “Guido Carli” – School of Government e in Sistemi Informativi Geografici presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

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Pozzi è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2002, prestando servizio presso il Comando di Varese. Dal 2006, presso Uffici Centrali di Roma, ha ricoperto diversi ruoli nel settore dell’innovazione tecnologica e dei sistemi informatici. Ha preso parte in prima linea ad importanti emergenze sismiche – l’Aquila, Emilia Romagna e Centro Italia – curando le attività di messa in sicurezza degli edifici.

Dal 2019 al 2021 ha ricoperto l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Viterbo.

Successivamente ha assunto l'incarico di Dirigente dell’Ufficio delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e successivamente dell’Ufficio Monitoraggio e Sviluppo Tecnologico. In tale ambito ha contribuito allo sviluppo di progetti strategici per la digitalizzazione delle attività del Corpo finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche a supporto delle sale operative 115/112NUE, alla partecipazione dei Vigili del Fuoco a programmi europei di ricerca e innovazione, tra cui Framework Programme 7, Horizon 2020 e Horizon Europe.

Il passaggio di consegne con l’Ing. Bennardo ha rappresentato un momento significativo per il Comando di Catanzaro. L’Ing. Pozzi ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal suo predecessore, ringraziandolo per il prezioso patrimonio professionale e umano lasciato al Comando.

Nell'incontro con il personale, il nuovo Comandante ha sottolineato l’importanza della collaborazione, della condivisione e del lavoro di squadra, manifestando l’auspicio di costruire fin da subito un rapporto fondato sulla fiducia e sulla piena sinergia di tutte le componenti del Comando, valorizzandone le capacità operative, per garantire alla popolazione un servizio di soccorso sempre più efficace, tempestivo e qualificato, assicurando continuità operativa, collaborazione interistituzionale e massima attenzione alle esigenze del territorio e dei cittadini.