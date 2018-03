Dazi Usa: Cina "proseguirà" negoziati con Washington

PECHINO, 11 MAZO - La Cina non vuole la guerra commerciale e proseguirà i negoziati su questo fronte, anche se e' pronta a difendere i propri interessi.



Lo ha dichiarato il ministro del Commercio di Pechino, Zhang Shan, in una conferenza stampa a margine dei lavori dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese. I rapporti tra Cina e Stati Uniti "stanno attraversando un sentiero accidentato", ha dichiarato Zhong a una domanda sulle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e sul rischio di una guerra commerciale tra Pechino e Washington. Ma "la Cina proseguirà le discussioni su questo fronte con gli Stati Uniti al fine di evitare una guerra commerciale".

"Penso che non ci sia alcun vincitore da una guerra commerciale", ha proseguito Zhong. "La Cina non vuole partecipare ad alcuna guerra commerciale e non inizierà mai alcuna guerra commerciale. La Cina è in grado di affrontare ogni sfida. Difenderemo gli interessi del Paese e del popolo" cinese. Zhong ha poi sottolineato che Pechino vuole continuare sulla strada del dialogo economico cogli Stati Uniti per risolvere le divergenze con Washington. "Dobbiamo risolvere la disputa attraverso consultazioni e seguire il consenso raggiunto dai leader dei due Paesi".