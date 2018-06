Dazi Usa, la Cina risponde: tariffe del 25% su auto, prodotti agricoli e ittici

PECHINO, 16 GIUGNO - Mentre da Washington continua la guerra commerciale ai Paesi extra-Usa, da Pechino non tarda ad arrivare una risposta difensiva dura e decisa, che colpisce la voce principale dell’export americano in Cina: i prodotti agricoli.

Il presidente americano Donald Trump aveva annunciato ieri l’imposizione di dazi del 25% su 50 miliardi di dollari di importazioni cinesi negli Stati Uniti, sulla base di una lista definitiva di prodotti che è stata tratta da un elenco di 1.300 beni messo a punto in aprile. La black list prende di mira anzitutto prodotti hi-tech: tariffe all’import del 25% colpiranno auto, elicotteri, aerei, navi, bulldozer, macchinari industriali, macchine utensili, turbine, motori, valvole, hard disk magnetici. Esclusi invece beni molto diffusi tra i consumatori americani come smartphone e televisori.

Le sanzioni, pari al 25% del valore, sono state presentate da Washington come riposta alle violazioni della proprietà intellettuale da parte di Pechino, compreso il trasferimento forzato di tecnologia a partner locali per consentire ad aziende straniere di operare nel mercato cinese. I primi dazi americani dovrebbero scattare nel giro di poche settimane, mentre per una serie di prodotti contenuti nell’elenco entreranno in vigore successivamente.

Le posizioni americane hanno suscitato secche critiche a Pechino, e nella serata di venerdì è arrivata la reazione: la Cina imporrà una tariffa aggiuntiva del 25% su 659 diversi beni Usa per un valore identico: circa 50 miliardi di dollari. Lo fa sapere una nota del Ministero delle Finanze di Pechino, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Le tariffe sui beni statunitensi importati scatteranno il 6 luglio e includono prodotti agroalimentari (semi di soia, mais, grano, sorgo, carne di manzo e di maiale, pesce, formaggi) e automobili. Per altri beni come medicine, materiale medico e prodotti energetici la data in cui verranno introdotte le tariffe sarà comunicata più avanti.

