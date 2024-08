DDL Sicurezza, via libera alle bodycam per le Forze di Polizia, Toni Megna e Igor Tullio: (Nuovo Sindacato Carabinieri): “Grazie al Governo per avere recepito la nostra proposta, ora maggiore efficacia nel controllo del territorio"

“Ringraziamo il Governo per avere accolto una proposta storica del Nuovo Sindacato Carabinieri: con l’introduzione delle bodycam sulle divise delle Forze di Polizia, si è concretamente dimostrata la vicinanza alle donne e agli uomini che, quotidianamente, lavorano per produrre sicurezza”.

Con queste parole i segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e Igor Tullio commentano l’approvazione dell’emendamento contenuto nel DDL Sicurezza, che consente di indossare le telecamere sulle divise.

Una richiesta più volte formulata dal Nuovo Sindacato Carabinieri , che ha sempre sottolineato come la dotazione tecnologica di bodycam rappresenti anche una garanzia dell’operato delle Forze dell’Ordine in termini di sicurezza e trasparenza.

“Si tratta di un provvedimento che da tempo auspicavamo – precisano i due segretari nazionali – principalmente per due ragioni: da un lato, la tutela delle Forze di Polizia ormai quotidianamente esposte ad aggressioni, minacce e insulti e, dall’altro, la garanzia di un controllo più efficace nel controllo del territorio e nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico”.