De Laurentiis rifiuta l'offerta da 2,2 miliardi per il Napoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di aver ricevuto una proposta di acquisto per il club partenopeo da parte di Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano a capo di alcuni fondi statunitensi. L'offerta, pari a 2 miliardi e 200 milioni di euro, prevedeva il pagamento di una parte alla firma e il resto in tre anni, ma con una condizione che De Laurentiis non ha accettato: la progressiva riduzione del suo ruolo fino a diventare presidente onorario.
Le ragioni del no
«A un certo punto strada facendo questo mio ruolo si sarebbe ridotto sempre di più fino a rimanere soltanto presidente onorario», ha spiegato De Laurentiis. «Allora ho detto: cari signori, ma voi che garanzie mi date che il lavoro di 22 anni non vada a ramengo? Perché io ho una responsabilità verso una città, verso una regione, verso un popolo che ha 83 milioni di supporters nel mondo occidentale».
Il patron azzurro ha quindi ribadito la sua decisione: «Per il momento ho deciso di non vendere, ma se dovessi farlo preferirei comunque vendere a un napoletano piuttosto che a un americano, perché ognuno conosce casa propria e conosce le persone con le quali si deve rapportare nella quotidianità».
Un futuro ancora azzurro
La scelta di De Laurentiis conferma l'attaccamento al club e alla città, nonostante le cifre record dell'offerta. Una posizione che potrebbe alimentare nuove speculazioni sul futuro societario, ma per ora il numero uno del Napoli non ha intenzione di cedere la maggioranza.
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