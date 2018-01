Fidaf: Definiti gironi e calendari di seconda e terza divisione

ROMA, 19 GENNAIO - Sarà la Terza Divisione ad aprire la stagione agonistica senior 2018, al via il 17 febbraio. Kick off di Seconda Divisione il weekend successivo.

Il football italiano in versione senior è pronto a ripartire. Con la definizione, ieri sera, del calendario di Seconda Divisione, tutti e tre i nostri principali Campionati si apprestano all’avvio. Sarà la Terza Divisione (il Campionato Italiano a 9 giocatori) ad effettuare il primo kick off stagionale, il 17 febbraio. Trentotto le squadre iscritte (contro le 43 dello scorso anno), suddivise in 9 gironi, da Nord a Sud. Tredici le giornate di regular season, con le prime 24 squadre che accederanno ai playoff (le prime due classificate di ogni girone e le sei migliori terze). Confermata anche la formula delle due Conference (Nord e Sud), dove confluiranno le 24 squadre di cui sopra, con le Finali di Conference fissate per il weekend del 23/24 giugno.

Quali le novità? Salgono in Seconda Divisione i Campioni d’Italia dei Sentinels Isonzo e gli Sharks Palermo, così come il nuovo team nato dall’unione dei Blitz San Carlo e dei Mastifs Ivrea (che darà il nome alla franchigia). Percorso inverso per Ravens Imola ed Elephants Catania, che scelgono di scendere dalla Seconda alla Terza Divisione. Due le ‘new entry’ di questo Campionato: gli Alligators Rovigo e i Grizzlies (Figting Ducks), team B del Progetto Lazio Football. Rinunciano al Campionato i Sauk Wolves Cosenza.

La Seconda Divisione partirà il 24 febbraio, a numeri invariati: nonostante il saliscendi, infatti, restano 24 le squadre partecipanti, con lo scioglimento e relativa rinuncia al Campionato dei Campioni in carica dei Blacks&Bills, e il ritorno dei Frogs Legnano. Anche Roma cambia volto: grazie all’unione di Gladiatori e Barbari, saranno i Pretoriani a difendere i colori della Capitale in questa Divisione. Sei i gironi che si scontreranno in due turni interdivisionali all’interno della regular season. Anche in questo caso, saranno le prime due di ogni girone a passare ai play off.

Le finali di entrambi i Campionati si terranno nel weekend del 7 e 8 luglio, in occasione dell’Italian Bowl Weekend, la cui sede è proprio in questi giorni in via di definizione.