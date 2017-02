Delrio e il fuori onda polemico: "Nemmeno una telefonata per evitare scissione"

ROMA, 17 FEBBRAIO - Fanno già discutere le parole del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, ‘intercettato’ in un fuori onda polemico con l’ex premier Matteo Renzi. «Non ha fatto neanche una telefonata. Come cazzo fai in una situazione del genere a non fare una telefonata». Il fastidio del ‘mediatore’ pare dunque particolarmente evidente, alla luce della complessa situazione che sta interessando le questioni interne al Pd.

Delrio lamenta dell’immobilismo renziano: «Si è litigato di brutto perché non puoi trattare questa cosa come un passaggio normale. Tu devi far capire che piangi se il Pd si divide. Non che te ne frega, chi se ne frega» - è la secca risposta del ministro a Michele Meta, deputato Pd che gli chiedeva se Renzi stesse adoperando se stesso per evitare la fatidica scissione.

Si tratta, come evidenziato da gran parte della stampa, di una dichiarazione di elevata importanza, alla luce dei buoni rapporti tra il ministro ed il segretario. La notizia del fuorionda ha già portato alle dichiarazioni taglienti di una parte della minoranza. Non a caso, Miguel Gotor parla di “fuorionda veritas” mentre Emiliano assicura che a chiamare Renzi sarà direttamente lui. Scintille interminabili di un fine settimana incandescente e denso di incertezze.

Cosimo Cataleta