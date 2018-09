Deruba pazienti presso l\'Ospedale Miulli, arrestata finta degente

BARI, 18 SETTEMBRE - Tratta in arresto dai carabinieri ad Acquaviva delle Fonti (BA), un’operatrice sanitaria C.O. 32enne residente a Valenzano (BA), con l’addebito di furto aggravato continuato.

La stessa, impiegata in un'altra struttura assistenziale, era già nota per i suoi trascorsi penali.

A seguito di una segnalazione pervenuta al 112 che segnalava l’ambigua presenza di una donna nell’ Ospedale Miulli, che si aggirava con sospetta indifferenza per le corsie del nosocomio, in tuta celeste somigliante ad un pigiama e con pantofole dello stesso colore, dando a vedere di essere una paziente, è giunta una pattuglia dei militari dell’Arma.

Fermata per un controllo, la donna, è stata trovata in possesso di una tessera bancomat risultata intestata ad un uomo degente in ospedale, che ancora non si era ravveduto del furto.

E' stato altresì acclarato che la donna, poco prima, aveva eseguito un prelievo di 500 euro da uno sportello presente nella struttura.

La perquisizione, oltre ai 500 euro, ha portato al rinvenimento di tre portafogli rubati a pazienti ricoverati in alcuni reparti dello stesso presidio.

La 32enne è stata di conseguenza arrestata con l'accusa di furto aggravato continuato e utilizzo fraudolento di carte bancomat e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

