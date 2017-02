Deteneva marijuana in un casolare in campagna. In manette un giovane di 26 anni

JOPPOLO, 4 FEBBRAIO 2017 - La squadra mobile di Vibo Valentia, diretta dal vice questore Tito Cicero, ha arrestato G.N., un giovane di 26 anni già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

Il giovane, originario di Rombiolo ma di fatto domiciliato a Joppolo, è stato trovato in prossimità di una casa rurale nelle campagne di Rombiolo che è stata sottoposta ad una minuziosa perquisizione da parte del personale della sezione antidroga della squadra mobile.

Un pastore tedesco delle unità cinofile ha fiutato immediatamente la presenza di stupefacenti, puntando verso un baule all'interno del quale sono stati trovati circa 20 grammi di marijuana.

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione, utilizzato probabilmente per confezionare dosi da destinare alla vendita, ha fatto scattare l'arresto in flagranza per il ventiseienne.

Il giovane è attualmente agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni della magistratura.

Daniele Basili

immagine da sardiniapost.it