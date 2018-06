Di Maio annuncia il Decreto Dignità

ROMA, 14 GIUGNO – Attraverso il blog del Movimento 5 Stelle, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha annunciato che il suo primo provvedimento di governo sarà la promulgazione del cosiddetto “Decreto Dignità”.



Il futuro decreto toccherà quattro punti fondamentali. Il primo tratta l’eliminazione di speso metro, redditometro e studi di settore. Nel blog pentastellato si legge “l'era della martirizzazione degli imprenditori è finita. Ora gli imprenditori avranno lo Stato dalla loro parte”. Il secondo punta sulla disincentivazione delle delocalizzazioni per chi prende fondi pubblici. Il terzo riguarda la lotta alla precarietà e l’abolizione del Jobs Act, visto come responsabile dell’eliminazione di diritti e tutele. Infine, si propone uno stop alle pubblicità del gioco d’azzardo per combattere la piaga della ludopatia. “Sono quattro punti fondamentali da cui è necessario partire per ristabilire un principio che in questi anni è stato calpestato: il cittadino al centro”.



Nel comunicato pubblicato dal ministro sul blog del suo partito si dichiara anche l’intenzione di riprendere al più presto la questione del reddito di cittadinanza. “Infine nella legge di bilancio di quest’anno si dovrà avviare il fondo per il reddito di cittadinanza in modo da renderlo operativo il prima possibile. Non è possibile che ci sia gente che non riesce a campare mentre c'è chi percepisce pensioni d'oro e vitalizi”.



[Foto: ilblogdellestelle.it]



Velia Alvich