Di Maio: "La vera lebbra è l'ipocrisia europea"

ROMA 22 GIUGNO - "A livello internazionale ma soprattutto europeo sto vedendo cose inedite, comportamenti anche scomposti di capi di Stato, del presidente francese, che prima ha sempre parlato di rapporti di buon vicinato quando i governi italiani stavano zitti e adesso comincia ad attaccare a giorni alterni". Queste sono le parole del Ministro della Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al XVII Congresso della Uil. Inoltre, su Macron, ha aggiunto: "un giorno dice di non volere offendere l'Italia e un altro parla di lebbra, la vera lebbra è l'ipocrisia europea, di alcuni stati che respingono i migranti a Ventimiglia e poi ci fanno la morale su come gestirli".

Le parole di Di Maio sono una risposta al presidente francese che, ieri, parlando dei “populisti”, aveva dichiarato "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo".

Il ministro si è espresso anche sull’ultimo scontro Salvini-Saviano: "Io penso che ci dobbiamo concentrare sulle cose che stanno nel contratto, su cosa faremo per gli italiani", poi "ognuno dica quello che vuole, ma nel tempo libero".

Salvini infatti ieri aveva dichiarato sulla possibilità di revocare la scorta a Saviano: “saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero”, facendo scoppiare l’ennesima polemica con lo scrittore.

Fonte immagine: olbia.it

Fabio Di Paolo