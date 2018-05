Di Maio, molto arrabbiato, non vogliono M5s al governo. Ecco la lista dei ministri letta su Fb-Video

ROMA, 27 MAGGIO - "Per noi l'Italia è sovrana: se si vuole impedire un governo del cambiamento allora ce lo devono dire chiaramente. Sono molto arrabbiato".

Così il leader M5s Luigi Di Maio in una dichiarazione su Fb dove aggiunge: "stiamo lavorando da decine e decine di giorni, dalla mattina alla sera, per assicurare un governo a questo Paese: ma la verità è che stanno facendo di tutto per non mandare il M5s al governo di questo paese".

Questa la lista dei ministri letta da Di Maio su Fb

Detto che insieme a Conte presidente

del Consiglio ci sarebbero stati Di Maio e Salvini come

vicepremier (e ministri, al Mise l'uno e al Viminale l'altro),

e leghista Giorgetti a sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio, ecco la lista dei ministri del tentativo Conte,

cosi' come resa nota dallo stesso capo politico M5s nel corso

di una durissima diretta facebook:

- Rapporti Parlamento: Fraccaro

- Pa: Bongiorno

- Affari regionali: Stefani

- Sud: Lezzi

- Disabili: Fontana

- Esteri: Giansanti

- Giustizia: Bonafede

- Difesa: Trenta

- Economia: Savona

- Politiche agricole: Centinaio

- Infrastrutture: Coltorti

- Istruzione: Bussetti

- Beni culturali: Bonisoli

- Salute: Grillo



(( DI MAIO Quello che è successo è incredibile. Collegatevi perché ho qualcosa da dirvi ))