Di Maio: "No alla riforma sul copyright. 30 minuti di Internet gratuito per tutti"

ROMA, 26 GIUGNO - Luigi Di Maio ha spiegato che la riforma del copyright prevista dall'Ue sarebbe "un grave pericolo" e che potrebbe mettere "un bavaglio alla rete". "Ci opporremo con tutte le nostre forze", ha sottolineato il vicepremier.



Intervenendo in occasione dell'Internet Day organizzato dall'Agi alla Camera, il leader pentastellato ha detto la sua sugli articoli 11 e 13 della nuova legge sul copyright: "La scorsa settimana, nonostante i nostri deputati abbiano provato ad opporsi in tutti i modi, è passata una linea che maturava dopo almeno due anni di contrattazioni".



Secondo Di Maio l'articolo 11 "prevede un diritto per gli editori, i grandi editori di giornali, di autorizzare o bloccare l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni introducendo anche una nuova remunerazione per l'editore, la cosiddetta link tax": ciò varrebbe anche per le anteprime di articoli condivisi sui social, che riportano il titolo e le prime righe del pezzo. "Quelle tre o quattro righe verrebbero tassate", spiega il ministro del Lavoro.



Sull'articolo 13 Di Maio è ancora più duro: "è più pericoloso. Impone alle società che danno accesso a grandi quantità di dati di adottare misure per controllare ex ante tutti i contenuti caricati dagli utenti". Secondo il ministro la decisione su cosa pubblicare o no ricadrebbe su delle "multinazionali, che spesso nemmeno sono europee". "Se non è un bavaglio questo ditemi voi cos'è un bagaglio", ha detto Di Maio.



Il capo politico dei 5 stelle ha spiegato che il governo proverà ad opporsi a questa direttiva, prima al Parlamento europeo e, in caso, valutando l'ipotesi di non recepire la norma. "Faremo tutto quello che è in nostro potere", spiega.



Di Maio ha concluso il suo intervento con una proposta sull'accesso a Internet: "Dev'essere un diritto primario di ogni cittadino". Il vicepremier ha detto di immaginare "uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela". "La rete è al centro del cambiamento - ha ribadito Di Maio - e questo cambiamento non può più aspettare".

fonte immagine giornalettismo.com



Danilo De Rosa