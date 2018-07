Di Maio: "Oggi è una giornata storica, taglieremo i vitalizi"

ROMA, 12 LUGLIO - Una battaglia profondamente sentita dal Movimento 5 Stelle sta per concludersi: "Credo proprio che oggi riusciremo ad abolire i vitalizi. E' una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta", spiega Luigi Di Maio.



Intervenuto a UnoMattina, il vicepremier ha ribadito l'importanza di una manovra simile: "Dopo oltre 30 anni stabilisce un principio chiaro: se hai versato i contributi il vitalizio ti spetta, se non ne hai versati no". "E' un principio di giustizia - spiega Di Maio - ma non mi nascondo che c'è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi. Mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati".



Il leader pentastellato spiega anche quale sarà il prossimo impegno del suo partito: tagliare le pensioni d'oro, "anche sopra i 4.000 euro, per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza". Di Maio aggiunge che il provvedimento a riguardo sarebbe già pronto.



Il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha sottolineato quali sono i problemi dell'Italia di oggi: "Lavoro ed economia. E questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di cittadinanza, le modifiche alla Fornero e la flat tax".



Quando gli viene chiesto del rapporto tra l'Italia e l'Europa, il vicepremier ribadisce che la nostra voce "si sentirà forte e chiara". "Chiederemo di essere trattati come gli altri - conclude - Siamo un Paese fondatore, vogliamo avere le stesse concessioni degli altri".



Di Maio ha rilasciato oggi un'intervista al Fatto quotidiano, in cui ha parlato anche di migranti e del caso Vos Thalassa: "La situazione è complessa, ma alla fine troveremo la soluzione migliore". Il ministro propone di stilare una graduatoria per i salvataggi: lasciare agire la guardia costiera libica, aiutarla in caso di necessità e solo come extrema ratio raccogliere i migranti sulle navi italiane.

Danilo De Rosa