Di Maio - Renzi: il confronto tv si farà

ROMA, 3 NOVEMBRE - E’ stato trovato un accordo via Twitter tra il candidato premier Luigi Di Maio e il segretario del PD Matteo Renzi per il confronto televisivo che avrà luogo martedì 7 Novembre, stando ai tweet da loro stessi rilasciati.

A lanciare la sfida è stato il pentastellato Di Maio, che così ha twittato: “Non è una fake news: @matteorenzi ha un accordo per spartirsi la Sicilia e l'Italia con Berlusconi Voglio un confronto tv dopo il 5 Ci stai? “.

Questa la risposta di Renzi, sempre su Twitter: “Ok, Di Maio accolgo la tua sfida. Mi va bene martedì 7 novembre. Decidiamo se farlo in Rai o su un'altra rete televisiva. Io ci sono".

Rimane da sciogliere l’ultimo nodo legato all’emittente televisiva da selezionare per il confronto: il candidato M5s avanza l’ipotesi diMartedì con Giovanni Floris, perché “è la più vista in prima serata”, ma il portavoce di Renzi, Marco Agnoletti, spinge affinchè il confronto avvenga in Rai "perchè è dei cittadini, non di un privato. Ma siamo pronti a valutare tutte le proposte".

La proposta di Rai è quella di far incontrare Renzi e Di Maio in primissima serata su Rai Uno, subito dopo il Tg1 delle ore 20, in uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa alle 20.30.

Federico Ferro

fonte immagine ilmessaggero.it